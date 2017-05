Leipzig-coach geeft spelers drie dagen vrij na behalen historisch CL-ticket

Leipzig, dat pas in 2009 werd opgericht en dit seizoen in de Bundesliga debuteert, kwam door de winst op 66 punten en gaat daardoor voor het eerst in de geschiedenis de Champions League in.

"Ik geloof dat ik ze tot woensdag vrijaf heb beloofd, ja", zei een uitgelaten Hasenhüttl na de wedstrijd in het Olympiastadion in Berlijn. "Ik ben gewoon ongelooflijk trots."

"Om hier de directe plaatsing voor de Champions League te mogen vieren is echt ongelooflijk. Mijn spelers zullen het goed gaan vieren met de fans."

Leipzig stond tegen nummer vijf Hertha na 54 minuten met 0-2 voor door doelpunten van spits Timo Werner. In de laatste minuten werd er nog drie keer gescoord.

Groots

De 21-jarige Werner, die dit seizoen al negentien keer scoorde in de Bundesliga, kon eveneens zijn geluk niet op met het succes.

"Gezien het hele jaar hebben we dit gewoon verdiend", aldus de Duitser. "We hebben nu iets heel groots bereikt. Volgend seizoen horen we bij de grootste teams van Europa. Hier hebben we het allemaal voor gedaan."

Directeur Ralf Rangnick keek al met een schuin oog naar de nabije toekomst. "Nu we de Champions League in gaan, moeten we ons zeker nog versterken. Of er drie of vier nieuwe spelers komen weet ik nog niet. Het kunnen er ook vijf of zes zijn."

In de laatste twee competitieduels speelt Leipzig nog thuis tegen kampioen Bayern München (13 mei) en uit tegen Eintracht Frankfurt (20 mei).

