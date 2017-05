Real Madrid en Barcelona maken geen fout in Spaanse titelstrijd

Zowel Barcelona als Real heeft 84 punten, maar de Catalanen zijn vooralsnog koploper op basis van het onderlinge resultaat. De achtervolger uit Madrid heeft echter een wedstrijd minder gespeeld.

Real, dat aantrad zonder onder anderen Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Karim Benzema, had met een gedevalueerd elftal geen kind aan het zwakke Granada. Na elf minuten stond het al 0-2 door twee treffers van James Rodriguez.

Nog voor rust stond de eindstand al op het scorebord. Alvaro Morata scoorde ook twee keer en deed daarmee het Granada van assistent-trainer John Metgod nog meer pijn.

Iets eerder op de avond opende Neymar bij Barcelona-Villarreal halverwege de eerste helft de score op aangeven van Lionel Messi, maar Cedric Bakambu bracht Villarreal na een halfuur met een snelle uitval op gelijke hoogte.

Messi zorgde op slag van rust voor een hernieuwde voorsprong, waarna Luis Suarez en opnieuw Messi, met een panenka-strafschop, de uitslag op 4-1 bepaalden.

Atletico

Nummer drie Atletico Madrid won thuis moeizaam van Eibar: 1-0. De ploeg van coach Diego Simeone liep daardoor uit op nummer vier Sevilla, dat vrijdag twee punten verspeelde tegen Real Sociedad (1-1). Het gat is vijf punten.

In het eigen stadion Vicente Calderon had Atletico het lastig. Pas in de 69e minuut zorgde Saul Ñiguez voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De thuisploeg beëindigde het duel met tien man. Verdediger Diego Godin liet zich in de slotfase twee keer in korte tijd gaan tegen de arbiter en kon vertrekken.

Serie A

In Italië liep koploper Juventus thuis tegen stadgenoot Torino puntenverlies op, al zal dat de 'Oude Dame' uiteindelijk niet van de titel weerhouden. De wedstrijd eindigde in 1-1, waardoor Juventus voor het eerst in 31 thuisduels niet wist te winnen.

Torino kwam in het Juventus Stadium zelfs verrassend op voorsprong door Adem Ljajic. Vlak erna moesten de bezoekers met tien man verder doordat Afriyie Acquah zijn tweede gele kaart kreeg. Gonzalo Higuain maakte in de slotminuut gelijk.

Juventus leidt nog altijd royaal in de Serie A met 85 punten uit 35 duels. Napoli rekende eerder op de dag af met Cagliari (3-1) en is de nummer twee met 77 punten. AS Roma, dat zondag nog speelt, staat derde met 75 punten.

Napoli won vooral dankzij de jarige Dries Mertens (30) van Cagliari. De oud-PSV'er nam de eerste twee treffers voor zijn rekening en bereidde vervolgens het doelpunt van Lorenzo Insigne voor. Diego Farias deed nog iets terug.

