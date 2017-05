Barcelona maakt tegen Villarreal geen fout in Spaanse titelstrijd

Barça komt door de zege op 84 punten, drie meer dan achtervolger Real. De 'Koninklijke' heeft wel nog twee duels te goed, waaronder de wedstrijd van zaterdag tegen Granada.

Neymar opende halverwege de eerste helft op aangeven van Lionel Messi de score, maar Cedric Bakambu bracht Villarreal na een halfuur met een snelle uitval op gelijke hoogte.

Messi zorgde op slag van rust voor een hernieuwde voorsprong, waarna Luis Suarez en opnieuw Messi, met een panenka-strafschop, de uitslag op 4-1 bepaalden.

Atletico

Nummer drie Atletico Madrid won thuis moeizaam van Eibar: 1-0. De ploeg van coach Diego Simeone loopt daardoor uit op nummer vier Sevilla, dat vrijdag twee punten verspeelde tegen Real Sociedad (1-1). Het gat is vijf punten. De gasten blijven achtste.

In het eigen stadion Vicente Calderon had Atletico het lastig. Pas in de 69e minuut zorgde Saul Niguez voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De thuisploeg beëindigde het duel met tien man. Verdediger Diego Godin liet zich in de slotfase twee keer in korte tijd gaan tegen de arbiter en kon vertrekken.

Napoli

Mertens bezorgde Napoli in het thuisduel met Cagliari een droomstart. De oud-speler van PSV en FC Utrecht tikte de bal al in de tweede minuut binnen.

De kleine Belgische spits was vlak na rust ook verantwoordelijk voor de 2-0. Ook bij de 3-0 was Mertens betrokken. De zaterdag 30 jaar oud geworden aanvaller bediende Lorenzo Insigne die vervolgens binnen werkte. In de slotfase bepaalde Diego Farias de eindstand op 3-1.

Door de eenvoudige zege is Napoli voorlopig de nummer twee in de Serie A. Het passeert AS Roma, dat zondag nog in actie komt.

De achterstand op koploper Juventus is zeven punten, terwijl 'De Oude Dame' ook nog een duel tegoed heeft. Juventus treft later op zaterdag stadsgenoot Torino.

