AS Monaco neemt Belgische tweededivisionist Cercle Brugge over

Beide clubs waren al sinds december vorig jaar in gesprek. Vrijdag stemden alle partijen in met de definitieve overname door de Franse grootmacht.

Cercle hoopt met de hulp van Monaco weer terug te keren op het hoogste niveau. De ploeg zat sinds de degradatie uit de hoogste divisie in de financiële problemen.

"Als wij de weg zien die AS Monaco heeft afgelegd in de voorbije jaren, ziet iedereen dat zij het goed en correct willen doen en dat zij van AS Monaco een parel van het Franse voetbal gemaakt hebben. Dit is de weg die wij samen willen inslaan. Niet wij of zij, maar gewoon samen", aldus voorzitter Franse Schotte van Cercle.

Monaco, koploper in de Franse Ligue 1 en halvefinalist in de Champions League, zal zich vooral bemoeien met het eerste elftal. Cercle blijft gewoon in de eigen clubkleuren spelen.