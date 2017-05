Kostbare zege Jonker met Wolfsburg, City verslaat Crystal Palace

Bij Frankfurt-Wolfsburg maakten Daniel Didavi en Mario Gomez na rust de treffers voor de ploeg waar Riechedly Bazoer in de basis stond. Wolfsburg is met 36 punten nu de nummer veertien van Duitsland, al is de club nog niet veilig.

De 54-jarige Jonker werd eind februari aangesteld in de Volkswagen Arena om Wolfsburg als opvolger van de ontslagen Valérien Ismaël in de Bundesliga te houden. De Amsterdammer heeft daar nog twee wedstrijden voor.

FC Augsburg, dat ook 36 punten heeft en dus eveneens nog niet veilig is, gaf met Jeffrey Gouweleeuw en Paul Verhaegh in de ploeg de zege vlak voor tijd weg bij Borussia Mönchengladbach: 1-1. Voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason scoorde voor de bezoekers.

Darmstadt

Darmstadt is sinds zaterdag de eerste ploeg die zeker is van degradatie. De hekkensluiter verloor door een doelpunt van Juan Bernat met 1-0 bij kampioen Bayern München, waar Arjen Robben op de bank bleef. Met 24 punten is de lang gevreesde degradatie niet meer af te wenden voor Darmstadt, dat nog een strafschop miste.

Verder is het nog spannend onderin, waar ook de nummer zeventien degradeert en de nummer zestien nacompetitie wacht. Ingolstadt speelde gelijk tegen Bayer Leverkusen (1-1) en staat zeventiende met dertig punten. Hamburger SV en Mainz, respectievelijk zestiende en vijftiende met allebei 33 punten, komen zondag nog in actie.

Bovenin hielpen Marco Reus en Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund aan een 2-1 winst op concurrent Hoffenheim en daarmee de derde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een Champions League-ticket.

Engeland

In Engeland nestelde City zich door de ruime overwinning op Crystal Palace op plek drie in de Premier League. De ploeg heeft na 35 duels 69 punten. Dat zijn er evenveel als nummer vier Liverpool, maar dat heeft een minder doelsaldo.

Crystal Palace blijft met onderin en is met twee wedstrijden te gaan nog niet helemaal veilig. De voorsprong op nummer achttien Swansea City, dat nog drie duels voor de boeg heeft, bedraagt zes punten.

Kevin De Bruyne was de absolute uitblinker bij City met een doelpunt en twee assists. De overige treffers van de ploeg van trainer Josep Guardiola kwamen van David Silva, Vincent Kompany, Raheem Sterling en Nicolas Otamendi.

Stoke City, met Bruno Martins Indi in de basis en Erik Pieters op de bank, hield Bournemouth op 2-2. Daryl Janmaat was met Watford niet opgewassen tegen Leicester City: 3-0.

Verder leed Hull City een dure nederlaag tegen het al gedegradeerde Sunderland (0-2) en eindigde West Bromwich Albion-Burnley in 2-2. Later zaterdag, om 18.30 uur, gaat trainer Ronald Koeman met Everton op bezoek bij Swansea City.

