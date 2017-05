KNVB stelt onderzoek in naar vuurwerkbom bij FC Den Bosch

Het laatste competitieduel van het seizoen werd vrijdag ontsierd door meerdere vuurwerkbommen en fakkels die vanaf de tribunes op het veld werden gegooid in stadion De Vliert.

Scheidsrechter Siemen Mulder voelde zich hierdoor genoodzaakt de wedstrijd een kwartier lang stil te leggen. Kort na rust werd het treffen nogmaals onderbroken omdat een toeschouwer onwel was geworden. Den Bosch won uiteindelijk met 1-0 van FC Dordrecht.

Veertiende

De Zuid-Hollanders bleven ondanks de nederlaag behouden voor de Jupiler League. Dordrecht profiteerde van de nederlaag van het gedegradeerde Achilles'29 tegen Jong PSV (1-5). FC Den Bosch eindigde door de zege als veertiende in de Eerste Divisie.

Zowel de KNVB als justitie stelt een onderzoek in naar de gang van zaken in De Vliert, melden de Brabanders op de website. "Den Bosch zal haar volledige medewerking aan deze onderzoeken verlenen en naar aanleiding van de resultaten haar maatregelen nemen."

Verschrikkelijk

De voetbalbond spreekt zijn afschuw uit over de gebeurtenissen. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", aldus een woordvoerder van de KNVB tegen de NOS.

Over maatregelen tegen Den Bosch wilde de KNVB echter nog niet speculeren. "We willen eerst weten wat er is gebeurd en wat er is gedaan door de club tegen degenen die met vuurwerk gooiden. Ze moeten zorgen dat ze die mensen een stadionverbod geven."

Ballenjongen

FC Den Bosch zelf verontschuldigde zich vrijdag al voor het vuurwerkincident waardoor een geschrokken ballenjongen huilend over het veld rende en door de clubarts onderzocht moest worden.

"Jens maakt het naar omstandigheden goed, maar is vanzelfsprekend geschrokken en aangedaan", aldus de club. "Buiten een piepje in zijn oor, heeft hij gelukkig nergens last van."

"FC Den Bosch heeft zijn ouders zojuist uitgebreid gesproken en met hen afgesproken dat Jens aankomende week thuis zal worden bezocht met een attentie vanuit de club."

Bekijk de uitslagen en de stand in de Jupiler League