Racismeslachtoffer Muntari voelde zich als crimineel behandeld

"Ik heb het gevoel dat er eindelijk iemand naar me luistert", meldt de Ghanese middenvelder van Pescara via spelersvakbond FIFPro. "De laatste dagen waren zwaar voor me, ik was woedend en heb me eenzaam gevoeld."

Muntari was zondag in het duel met Cagliari van het veld gelopen nadat hij bij de scheidsrechter had geklaagd over discriminerende geluiden door de thuisfans en daarvoor geel had gekregen. Dat leverde hem een tweede gele kaart op.

Volgens de FIFPRo was het Muntari zelf die beroep aantekende en opvallend genoeg niet zijn club Pescara. De beroepscommissie van de Italiaanse voetbalbond zag het onrechtvaardige van de schorsing na veel ophef uiteindelijk ook in en draaide die vrijdag terug.

"Ik hoop dat dit ertoe leidt dat andere voetballers niet hoeven meemaken wat ik heb meegemaakt", zegt Muntari. "Ik ben als een crimineel behandeld. Hoe kan het zijn dat ik bestraft word terwijl ik het slachtoffer van racisme ben?"

Italië

Racisme is al jarenlang een groot probleem in het Italiaanse voetbal. In 2013 liep het hele elftal van AC Milan van het veld tijdens een oefenduel in Busto Arsizio toen Kevin-Prince Boateng het slachtoffer werd van discriminatie.

Voor Muntari en Pescara heeft het kwijtschelden van de schorsing overigens geen invloed meer. De hekkensluiter staat kansloos onderaan en is al gedegradeerd uit de Serie A.

