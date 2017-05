Pochettino legt zich nog niet neer bij mislopen titel met Spurs

De Noord-Londenaren moesten een gevoelige nederlaag slikken in de derby bij stadgenoot West Ham United (1-0), waardoor koploper Chelsea nog maar zes punten nodig heeft voor het kampioenschap.

"Maar wij blijven ervoor vechten", verzekert Pochettino voor de camera van Sky Sports. "Het resultaat is natuurlijk wel teleurstellend, want nu zijn we afhankelijk van Chelsea dat nog vier wedstrijden voor de boeg heeft."

"Iedereen weet dat het nu veel moeilijker is om ze nog te achterhalen, maar we moeten ervoor blijven knokken tot het bittere einde", drukt de Argentijn zijn spelers op het hart in het olympisch stadion van Londen.

Druk

Tottenham Hotspur was tot vrijdag negen wedstrijden op rij ongeslagen en zag het gat met Chelsea daardoor steeds kleiner worden. De misstap bij de 'Hammers' betekende echter niet dat zijn selectie onder de druk bezweek, denkt Pochettino.

"Ik hoor zoveel verhalen in het voetbal waar ik om moet lachen en hier moet ik nu al weken naar luisteren. Als je verliest kan dat natuurlijk met de druk te maken hebben, maar ook gewoon met een slechte dag. Uiteindelijk hebben we gewoon niet gescoord."

Dat zijn ploeg wel bestand is tegen de druk bewees het vorige week al tegen aartsrivaal Arsenal (2-0 winst), aldus Pochettino. "Dit keer hebben we alleen niet weer zo'n wedstrijd op de mat gelegd. Daar zijn we allemaal heel erg teleurgesteld over."

Geluk

Toch had het in het London Stadium ook heel anders kunnen aflopen, vindt de Spurs-coach. "In de eerste helft hadden we heel wat open kansen om de score te openen, maar na rust werden we slordiger en gaven we wat meer ruimte weg. Als je om het kampioenschap strijdt mag je niet zo'n doelpunt weggeven als we nu deden."

Volgens Pochettino ontbrak het zijn formatie uiteindelijk aan geluk. "Ik vond niet dat we het verdienden om hier onderuit te gaan, maar dat is wel gebeurd en nu moeten we weer vooruit kijken."

Koploper Chelsea kan maandag een reuzenstap richting de titel zetten in de thuiswedstrijd tegen Middlesbrough. Bij winst hebben de 'Blues' nog maar drie punten nodig uit de resterende drie duels.

