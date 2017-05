Achilles'29 officieel gedegradeerd, Emmen en RKC naar play-offs

Achilles was volgens de KNVB al officieel gedegradeerd nadat de beroepscommissie van de KNVB het beroep van de club tegen de drie punten in mindering had afgewezen.

De hekkensluiter in de Jupiler League vroeg donderdag een spoedappel aan tegen de uitspraak van de kortgedingrechter. De uitkomst daarvan, die later volgt, kon de club in combinatie met een zege op Jong PSV en een nederlaag van concurrent FC Dordrecht mogelijk nog redden.

Achilles stond tegen Jong PSV binnen een half uur al met 0-3 achter door doelpunten van Albert Gudmundsson en een treffer van Joël Piroe.

Eretreffer

De Groesbekers kwamen vijf minuten voor rust nog terug tot 1-3 door een goal van Antonio Stankov, maar Kenneth Paal en Justin Lonwijk bouwden de voorsprong voor de Eindhovenaren in de tweede helft weer verder uit.

Achilles, dat sinds het seizoen 2013/2014 in de Jupiler League speelde, eindigt met de puntenstraf meegenomen na 38 wedstrijden op negentien punten.

Concurrent FC Dordrecht, dat twee punten meer heeft, ging met 1-0 onderuit bij FC Den Bosch. Het duel werd vrijdag twee keer tijdelijk stilgelegd.

Eerst werd de wedstrijd onderbroken nadat een groepje supporters vuurwerkbommen afstak en na rust legde scheidsrechter Siem Mulder de wedstrijd stil omdat een toeschouwer onwel was geworden.

Romero Regales maakte in de eerste helft uit een strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd.

Play-offs

In de strijd om de laatste twee tickets om de play-offs had RKC voldoende aan een 1-1 gelijkspel bij MVV Maastricht. De Waalwijkers eindigen een punt boven FC Eindhoven, dat thuis met 2-2 gelijkspeelde tegen Helmond Sport.

Fred Benson opende in de elfde minuut de score voor RKC. Na een klein half uur zorgde Patrick N'Koyi uit een penalty voor de gelijkmaker van MVV, dat de tweede helft met tien man speelde vanwege een rode kaart voor Nick Kuipers vlak voor rust.

Eindhoven gaf een ticket voor de play-offs in de slotfase tegen Helmond Sport uit handen. Gillian Justiana bracht de bezoekers vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte.

Leonardo, die zijn eerste doelpunt in dienst van Eindhoven maakte, en Jari Vandeputte bezorgden Eindhoven in de eerste helft een 2-1 voorsprong nadat Jordy Thomassen de score had geopend voor Helmond Sport.

FC Emmen

FC Emmen was al zo goed als zeker van een ticket en kon zich een 0-3 thuisnederlaag tegen Jong FC Utrecht permitteren. SC Cambuur, NAC Breda, FC Volendam, MVV, Almere City en Helmond Sport waren al zeker van deelname aan de play-offs.

Kampioen VVV-Venlo won in de slotwedstrijd met 1-2 bij Telstar. Ralf Seuntjens en Clint Leemans maakten de doelpunten voor de Limburgers, die op tachtig punten eindigen. Fabio Serrarens scoorde voor de thuisploeg.

Nummer twee Jong Ajax was op De Toekomst met 2-1 te sterk voor Cambuur. Carel Eiting en Mateo Cassierra waren trefzeker voor de Amsterdammers. Bij Cambuur benutte Erik Bakker een penalty.

NAC boekte in de laatste wedstrijd een 0-2 zege bij Almere City, Volendam ging met 3-0 onderuit bij Fortuna Sittard en De Graafschap verloor met 2-1 bij FC Oss.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler League