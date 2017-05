NEC en Sparta hebben geen zin om te rekenen voor cruciaal weekend

"Als we geen vertrouwen hebben, dan kunnen we ons beter nu al inschrijven voor de Jupiler League", zegt NEC-aanvoerder Gregor Breinburg voor de camera van NUsport. "Het vertrouwen is er nog wel."

Sparta-trainer Alex Pastoor wil ook niet denken aan degradatie naar de Jupiler League. "We hebben laten zien dat we het niveau hebben om een Eredivisieclub te blijven", stelt hij. "Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat de voortekenen goed zijn."

NEC en Sparta staan met nog twee duels te gaan met 28 punten op respectievelijk de zeventiende en zestiende plaats, plekken die aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekenen.

Het verschil met hekkensluiter Go Ahead Eagles is een geruststellende vijf punten, terwijl de achterstand op de 'veilige' vijftiende plek van Roda JC twee punten is.

Randzaken

Dat is te overbruggen, maar NEC heeft zijn laatste zeven duels op rij en twaalf van zijn laatste dertien wedstrijden verloren, terwijl Sparta vijf nederlagen op rij heeft geleden. De Nijmegenaren spelen zondag vanaf 14.30 thuis tegen verliezend bekerfinalist AZ. Sparta neemt het tegelijkertijd op Het Kasteel op tegen FC Twente.

"Ik denk dat het niet heel veel zin heeft om te rekenen", aldus Pastoor. "Dat willen we ook niet, we willen de wedstrijd tegen FC Twente winnen. Ons puntenaantal en de plek waar we staan zijn genoegzaam bekend. Hoe je daarmee omgaat, dat is wat veel meer door mijn hoofd spookt."

"Dat betekent dat we de spelers zoveel mogelijk aan hun taak en functie proberen te houden en alle randzaken proberen weg te knippen. Zolang de spelers op de club zijn, lukt dat prima."

Afscheid

Bij NEC was het de afgelopen weken bijna onmogelijk om niet met randzaken bezig te zijn. Woedende supporters blokkeerden twee weken geleden de hoofdingang van het Goffertstadion na de nederlaag tegen Excelsior (0-1). Twee dagen later nam de clubleiding afscheid van trainer Peter Hyballa.

Clubmannen Ron de Groot (hoofdcoach) en Patrick Pothuizen (assistent) zijn aangesteld om NEC in de slotfase van de competitie voor degradatie te behoeden. "Het is een andere wereld voor mij, van Jong NEC naar het eerste", zegt Pothuizen. "Er staat nu iets meer druk op, maar het is een mooi uitdaging voor mij en Ron."

NEC ging afgelopen week twee dagen op trainingskamp in Zeist om alle randzaken buiten de deur te houden. "Er is goed gewerkt", stelt Pothuizen. "We hebben veel kunnen praten en af en toe werd er ook gelachen. Ik denk dat we in de laatste twee weken ons strijdplan er aardig in hebben kunnen slijpen. Hopelijk komt dat er tegen AZ uit."

Breinburg kan niet ontkennen dat alle onrust van de afgelopen weken invloed heeft gehad op de spelersgroep van NEC. "Het was een tijdje rumoerig bij de club, maar dat is nu klaar, we moeten ons nu focussen op de volgende wedstrijden. We weten wat de supporters verwachten, ze verwachten dat we gaan knokken. Dat gaan we zondag laten zien."

