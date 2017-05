Dennis Haar verruilt AZ voor hoofdtrainerschap bij Jong PSV

Haar, die in Alkmaar een aflopend contract heeft en in Eindhoven voor twee jaar tekent, begon bij AZ elf jaar geleden als jeugdtrainer en is sinds 2011 assistent van hoofdtrainer John van den Brom bij de hoofdmacht.

De 44-jarige Jansen stond sinds de zomer van 2015 aan het roer bij Jong PSV. Hij gaat vanaf volgend seizoen als hoofd opleidingen aan de slag in Eindhoven, zo maakte PSV in december al bekend.

Onder leiding van Jansen eindigt de beloftenploeg dit seizoen als vierde in de Jupiler League. Vorig seizoen werd afgesloten op de elfde plaats.

"Ik heb een mooie tijd gehad bij AZ, maar ga nu met enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan", zegt Haar op de site van PSV. "Ik kijk er naar uit om weer een eigen team te gaan trainen en om jongens klaar te stomen voor de overstap naar het eerste elftal."

Van Bommel

Technisch manager Marcel Brands van PSV sprak eerder dit jaar met onder anderen Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij, maar beide oud-spelers van de club hadden geen trek in het hoofdtrainerschap bij Jong PSV. Desondanks is Brands verguld met de komst van Haar.

"We hebben ons als club breed georiënteerd. Hoofdtrainer Phillip Cocu en hoofd opleiding Jansen worden bij zo'n proces betrokken, want zij gaan nauw met de trainer van Jong PSV samenwerken", zegt hij. "We zijn samen tot de conclusie gekomen dat Dennis voor ons de juiste man is."

Haar treft komend seizoen zijn vader Martin Haar, die vorige maand kampioen werd met Jong AZ en daardoor promoveerde naar de Jupiler League.

