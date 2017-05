'Landstitel niet alleen boost voor Feyenoord, maar ook stad Rotterdam'

"Iedereen lijkt wel in de war", zegt de 73-jarige Jacobs in gesprek met NUsport. "Het heeft ook zo'n enorme impact op iedereen, de verbondenheid met de club is groot. Niet alleen de club Feyenoord, maar ook de stad Rotterdam krijgt een enorme boost van een landstitel. Ik hoop op een gigantisch feest zondag."

Hoewel hij zowel bij Excelsior als Feyenoord werkzaam was, juicht Jacobs zondag voor de koploper. "Als jonge speler werd ik uitgekozen om bij Feyenoord te komen spelen, dat was wel speciaal. Daarna is dat gevoel nooit meer weggegaan. Later ben ik zes jaar trainer geweest bij Excelsior en één bij Feyenoord, maar de laatste club heeft toch mijn voorkeur."

Dat twee van zijn voormalige werkgevers tegen elkaar spelen zondag, is voor Jacobs dan ook leuk, maar verder van ondergeschikt belang. "Excelsior zal absoluut niet zomaar meewerken aan een kampioensfeest. Het is toch een professionele situatie. Maar Excelsior is al zo goed als zeker van lijfsbehoud. Feyenoord heeft meer kwaliteit, die moeten het gewoon afmaken."

Een eventuele huldiging zou maandag op de Coolsingel moeten plaatsvinden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft echter al gewaarschuwd dat de viering daar alleen plaatsvindt als de supporters zich gedragen, iets wat Jacobs volledig onderschrijft.

"Aboutaleb heeft volkomen gelijk wat betreft zijn maatregelen. Het is jammer dat er altijd enkele raddraaiers tussen lopen, die het verpesten voor de rest. Dat zijn ook geen echte Feyenoordsupporters, die mogen ze van mij gewoon in de bajes gooien als dat moet. Ik hoop dat iedereen een beetje zijn gezonde verstand blijft gebruiken."

Terechte kampioen

Als Feyenoord zondag inderdaad van stadgenoot Excelsior wint, is de club zeker van de vijftiende landstitel. Op het eerste kampioenschap van de Rotterdammers sinds 1999 kan dan niets worden afgedongen, vindt Jacobs.

"Vanaf de eerste speelronde staat Feyenoord al bovenaan, dat is een unieke prestatie voor ze. Dan kan je niet meer spreken van toeval of pech bij de concurrentie. Dat Feyenoord kampioen wordt, hebben ze helemaal zelf afgedwongen. Ze zijn gewoon de terechte kampioen, niemand kan zeggen dat het niet verdiend is."

De technische staf verdient volgens de oud-trainer een groot compliment. "Giovanni van Bronckhorst, Jan Wouters en Jean-Paul van Gastel hebben een geweldige eenheid gesmeed binnen deze spelersgroep. Het sterke groepsgevoel is echt hun verdienste. Zelfs de beste ploegen hebben weleens een slechte periode, om daaruit te komen moet je een hecht team zijn."

Jacobs ziet ook in technisch directeur Martin van Geel een belangrijke factor bij de Rotterdammers. "Niet alle spelers die hij gehaald heeft waren voltreffers, maar je moet hem absoluut de credits geven die hij verdient. Jörgensen heeft voorin echt het verschil gemaakt en het is niet voor niets dat die drie op het middenveld (El Ahmadi, Toornstra en Vilhena red.) hun contract hebben verlengd."

Champions League

Ondanks het "geweldige elftal" waar Feyenoord volgens Jacobs over beschikt, zullen de Rotterdammers zich volgens hun voormalige trainer wel moeten versterken als ze volgend seizoen een goede indruk willen maken in Europese wedstrijden.

"Om mee te draaien in de Champions League is er in elke linie minstens één versterking nodig. De spelersgroep van Feyenoord is nu te smal, zeker met al die Europese wedstrijden volgend seizoen. Routine en ervaring zijn belangrijk, ze hebben behoefte aan spelers die het klappen van de zweep kennen."

"Heel lang was er financieel weinig ruimte," vervolgt Jacobs. "Maar nu moeten ze de grote zak geld die ze via de Champions League krijgen investeren in goede spelers. Daarmee moet je alsnog inventief en creatief zijn, maar dat is Van Geel gelukkig wel."

