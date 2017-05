Cocu heeft nog goede hoop op tweede plaats met 'gretig' PSV

De Eindhovenaren strijden met Ajax om de tweede plaats, die een plek in de voorronde van de Champions League oplevert. PSV geeft momenteel drie punten toe en heeft een minder doelsaldo.

De ploeg van Cocu speelt zondag uit tegen FC Groningen en sluit het seizoen een week later af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De 46-jarige trainer merkt dat zijn ploeg nog strijdbaar is.

"Je ziet het ook op de training, er zit veel beleving en gretigheid in de groep. De spelers hebben zin in de wedstrijd", zegt hij vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel in het Noordlease Stadion.

"We hebben de doelstelling niet gehaald dit seizoen, maar we willen er alles aan doen om het goed af te sluiten en zoveel mogelijk punten te halen. De komende twee weken willen we zes punten."

Ramselaar

Cocu kan zondag in Groningen niet beschikken over Bart Ramselaar, die al een week ziek is. De spoeling op het middenveld wordt wellicht nog dunner doordat Siem de Jong een twijfelgeval is. Jorrit Hendrix is daarentegen net als verdediger Jetro Willems hersteld van een blessure.

Daarnaast zegt Cocu, die met PSV niet alleen het kampioenschap misliep maar ook vroegtijdig werd uitgeschakeld in de Champions League en KNVB-beker, al voorzichtig bezig te zijn met volgend seizoen.

"Maar dat vertalen we niet naar de wedstrijd in Groningen door bijvoorbeeld opeens andere spelers op te stellen. We willen het maximale eruit halen, ook al kunnen we geen kampioen meer worden", aldus de oefenmeester, die na het seizoen een evaluatie wacht met het bestuur.

"De uitkomst daarvan delen we niet met iedereen. We hopen een paar procent winst te boeken. De honger naar de titel is groot bij mij."

FC Groningen-PSV begint zondag net als alle andere Eredivisieduels om 14.30 uur. Dennis Higler is de scheidsrechter in het Noordlease Stadion. Concurrent Ajax neemt het in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles.

