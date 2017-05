Van Bronckhorst houdt zich niet bezig met festiviteiten rond mogelijke titel

"Het is logisch dat mensen zich voorbereiden op de titel, maar wij hebben maar één ding te doen en dat is winnen", aldus Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

"Je voelt dat deze week bijzonder is. Na achttien jaar weer een kampioenswedstrijd spelen, dat is uniek. Dat merk je aan alles, zoals de aandacht in de media en aan het vele publiek bij de trainingen. Het geeft energie dat mensen zo blij zijn over onze situatie."

De trainer voelt geen extra druk voor het uitduel met stadgenoot Excelsior. "Ik heb wel spanning in mijn lijf. Dat had ik als speler voor zo'n duel ook en dat voel ik nu weer. Ik ben wel gefocust om mijn team goed voor te bereiden op de wedstrijd."

Van Bronckhorst kan over een fitte selectie beschikken voor de kampioenswedstrijd. Bilal Basaçikoglu is volledig hersteld van zijn blessure en kan zondag spelen. Alleen de al langer geblesseerde Sven van Beek en Par Hansson zijn er niet bij.

Tegenslagen

De voormalige verdediger keek wel alvast terug op het zo succesvolle seizoen voor Feyenoord.

"Ik heb genoten van de ploeg, er staat echt een team. Ze gaan voor elkaar door het vuur. Dat zie je in de hoogte- en de dieptepunten. Bij tegenslagen hebben we dit seizoen direct goed gereageerd. Dat was vorig jaar niet zo."

Een van de moeilijkere beslissingen die Van Bronckhorst moest nemen was het op de bank zetten van aanvoerder Dirk Kuijt. "Ik moest dat zo doen, zo voelde dat. We hebben daar over gesproken en het is goed verlopen, voor ons en voor hem. Er is geen sprake van ruis."

Excelsior en Feyenoord trappen zondag om 14.30 uur af in het Van Donge & De Roo Stadion. Bij winst zijn de Rotterdammers voor het eerst sinds 1999 landskampioen. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

