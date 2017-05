Duel om Johan Cruijff Schaal voortaan in stadion van landskampioen

Sinds 1996, toen de naam van de prijs werd gewijzigd in Johan Cruijff Schaal, was de Amsterdam Arena steevast het decor. De Johan Cruijff Arena, zoals het stadion sinds kort wordt genoemd, is vanaf het seizoen 2017/2018 dus niet meer automatisch de thuishaven.

De KNVB heeft daarover overleg gehad met Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse. De voetbalbond wil er met de verandering voor zorgen dat de landskampioen in het duel om de Johan Cruijff Schaal echt een thuiswedstrijd speelt.

"We zijn de afgelopen twintig jaar erin geslaagd van de Johan Cruijff Schaal een traditie te maken. De officiële aftrap van een nieuw voetbalseizoen, vernoemd naar onze beste voetballer ooit, is een begrip in Nederland", zegt Gijs de Jong, operationeel directeur van de KNVB.

"Tegelijkertijd hebben we ons oor te luister gelegd bij supporters en clubs en de verbeterpunten verwerkt in de nieuwe opzet. We houden de traditie dan ook in stand, maar we nemen nu het initiatief om de wedstrijd meer te laten leven onder de clubs en supporters, zodat de supercup qua entourage in de buurt komt van de KNVB-bekerfinale."

Maatschappelijk karakter

De KNVB laat daarnaast weten dat de relatie met de familie van Johan Cruijff en de Johan Cruyff Foundation in de toekomstige edities wordt versterkt, waardoor de prijs een maatschappelijker karakter krijgt.

"We zijn blij met de vernieuwde insteek van de Johan Cruijff Schaal en hopen dat het zal leiden tot een maatschappelijk betrokken maar vooral ook sportief en feestelijk begin van het nieuwe voetbalseizoen", zegt Carole Thate namens de familie van Cruijff, die ruim een jaar geleden op 68-jarige leeftijd overleed.

"Het is tevens een unieke gelegenheid om zo Johan jaarlijks te eren voor wat hij voor het voetbal en daarbuiten heeft betekend. Daar zijn we heel trots op."

Vitesse

PSV, dat in de laatste editie met 1-0 van Feyenoord won in de Arena door een doelpunt van Davy Pröpper, veroverde de Johan Cruijff Schaal met elf keer het vaakst.

Vitesse is als bekerwinnaar al verzekerd van deelname aan de strijd om de komende editie van de Johan Cruijff Schaal op 5 augustus. Feyenoord of Ajax, de clubs die nog strijden om de titel in de Eredivisie, wordt de tegenstander.