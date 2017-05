Moyes blijft ondanks degradatie aan als manager Sunderland

De 54-jarige Schot liet vrijdag op een persconferentie weten dat hij een goed gesprek heeft gehad met directeur Martin Bain en eigenaar Ellis Short.

"We hebben gesproken over hoe nu verder. We spreken elkaar nog een keer over twee weken, maar ze willen dat ik blijf", zei Moyes tegen de aanwezige media in het Stadium of Light.

De oud-trainer van onder meer Manchester United denkt dat juiste man te zijn om Sunderland volgend seizoen te leiden in het Championship. "Ik weet wat er moet gebeuren om zo snel mogelijk terug te keren in de Premier League. Ik weet wat nodig is."

"Er is helemaal geen sprake van een beslissing over mijn toekomst, want ik heb een vierjarig contract", reageerde hij op een vraag van een journalist. "Er is veel werk te doen. We moeten een manier vinden om alles weer op de rit te krijgen."

Sunderland degradeerde zondag officieel door een 0-1 nederlaag tegen Bournemouth. Hull City, dat op de zeventiende plek staat, kan daardoor niet meer worden ingehaald in de resterende Premier League-duels.

In opspraak

Moyes, die eerder ook Everton en Real Sociedad onder zijn hoede had, raakte halverwege maart in opspraak nadat hij tegen BBC-verslaggeefster Vicki Sparks op grappende wijze dreigde haar te slaan.

Op een persconferentie bood de Schotse oefenmeester later zijn excuses aan en Sunderland oordeelde dat het incident verder geen gevolgen had, maar de FA nam de zaak hoog op.

Eind april beschuldigde de Engelse voetbalbond Moyes van onverantwoord gedrag en het in diskrediet brengen van de voetbalsport. Hij had tot 3 mei de tijd om de reageren op de aanklacht.

