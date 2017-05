Everton-manager Koeman: 'Gezondheid Lennon belangrijker dan voetbal'

"Wij steunen Aaron waar we kunnen en zullen hem helpen om weer te herstellen", zegt Koeman vrijdag op de website van Everton.

"Als dat tijd kost, dan is dat maar zo. Het allerbelangrijkste is nu dat hij weer de oude wordt, want zijn leven en gezondheid zijn belangrijker dan voetbal."

Lennon werd afgelopen weekend door de politie aangehouden in Salford, een voorstad van Manchester. De 21-voudig international van Engeland zou in verwarde toestand op straat hebben gelopen. Na een ondervraging van twintig minuten werd hij voor verder onderzoek in het ziekenhuis opgenomen.

Privéaangelegenheid

​Everton bevestigde eerder deze week al dat Lennon voor een "stressgelateerde aandoening" wordt behandeld. "Verder is het een privéaangelegenheid", meldt Koeman vrijdag. "Wij hebben contact met zijn familie en alles blijft tussen ons, de speler zelf en zijn familie."

Koeman deed in februari voor het laatst een beroep op Lennon, die dit seizoen in totaal slechts dertien keer in actie kwam voor Everton. Vorige maand liet de Nederlandse coach nog weten dat de vleugelspeler "fysiek niet in orde was om deel uit te maken van het team".

Koeman is met Everton momenteel de nummer zeven van de Premier League. Met nog drie wedstrijden voor de boeg zijn de 'Toffees' al zeker van Europees voetbal.

