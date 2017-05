Mourinho baalt ondanks zege van gemiste kansen United tegen Celta

United zette door de overwinning een belangrijke stap richting de finale van de Europa League, maar volgens Mourinho had zijn ploeg al bijna zeker kunnen zijn van die eindstrijd.

"Ik ben erg blij met de prestatie van mijn ploeg, maar niet met het resultaat. In de rust hadden we al met twee of drie goals verschil voor moeten staan. We speelden goed genoeg om de ontmoeting al te beslissen", zei de 54-jarige Portugees.

Rashford

United-aanvaller Marcus Rashford zorgde uit een vrije trap in de 67e minuut uiteindelijk voor de enige treffer van het duel in Vigo.

"Rashford is een 19-jarige knul die verliefd is op voetbal. Hij blijft na iedere training een halfuur om vrije trappen te nemen en heeft op zijn kans gewacht. Zijn mentaliteit is fantastisch en hij werkt heel hard", aldus Mourinho.

"We hadden een beter resultaat verdiend, maar het was een moeilijke wedstrijd. Ik kan daarom niet gelukkiger zijn met het harde werk van de spelers vanavond."

Toch had Mourinho graag met grotere cijfers gewonnen. "Een 1-0 overwinning is een beperkt resultaat. Als je kijkt naar de wedstrijden van Celta tot nu toe in de Europa League, verdienen zij ook respect voor wat ze tot nu toe gepresteerd hebben in uitwedstrijden."

Stockholm

Mourinho verwacht volgende week donderdag nog een zware thuiswedstrijd en doet daardoor een beroep op de fans. "Laten we hopen dat Old Trafford wil dat we gaan winnen, want dan gebeurt hett ook."

Als Manchester United de eindstrijd haalt, wacht daarin op 24 mei in Stockholm mogelijk Ajax. De Amsterdammers wonnen woensdag in de andere halve finale de thuiswedstrijd met 4-1 van Olympique Lyon.

Voorafgaand aan de tweede ontmoeting met Celta de Vigo gaat United zondag eerst op bezoek bij Arsenal in de Premier League. "De spelers die de laatste tijd de meeste minuten hebben gemaakt, krijgen dan rust", aldus Mourinho.