Bosz overweegt veel Ajax-spelers te sparen tegen Go Ahead

De Amsterdammers wonnen woensdag op indrukwekkende wijze met 4-1 van Lyon en werken donderdag de return af in het Parc Olympique Lyonnais.

"We hebben wel degelijk laten zien dat we onze manier van spelen negentig minuten lang kunnen volhouden", zegt Bosz vrijdag tegen Ajax TV. "Maar ik vind dat onze selectie zo breed is dat we tien of elf anderen kunnen laten spelen. Of dat een optie is? Alles is een optie."

Ajax verzekert zich met een zege op Go Ahead Eagles zo goed als zeker van de tweede plaats in de Eredivisie. De bezoekers uit Deventer moeten twee keer winnen om de laatste plaats eventueel nog te kunnen verlaten.

Bosz benadrukt ondanks de belangrijke tweede confrontatie met Lyon echter ook het belang van een zege op Go Ahead. "We willen het liefst nog eerste worden", stelt hij. Ajax staat met nog twee duels te gaan met 75 punten tweede achter Feyenoord (79 punten) en voor PSV (72).

"Dat zal heel moeilijk worden en dan willen we wel tweede worden. We willen het ook niet laten aankomen op het laatste duel met Willem II."

Uittocht

Eerder vrijdag blikte de 53-jarige Bosz al voorzichtig vooruit op volgend seizoen. De Apeldoorner is niet bang dat het Europese succes van Ajax aan het einde van het seizoen leidt tot een uittocht aan spelers. "Ik ga ervan uit dat zeker 75 tot 80 procent van de selectie intact blijft", stelt hij.

Buitenlandse journalisten waren na de klinkende zege op Lyon lyrisch over de jeugdige selectie en zagen zelfs gelijkenissen met de talentvolle Amsterdamse ploeg die in de jaren negentig van de vorige eeuw wist te imponeren.

Hoog op het lijstje van mogelijke vertrekkers prijkt de naam van Davy Klaassen. "Ik denk dat hij in de zomer of een jaar later vertrek", aldus Bosz. "Maar hij is daar zelf nu helemaal niet mee bezig. Het enige wat voor hem telt is een Europese prestatie met Ajax neerzetten."

"Ik vind dat we een ploeg hebben met goede voetballers die plezier uitstralen en heel diep kunnen gaan. Het is een voordeel dat veel spelers blijven. Zij weten al wat er van hen gevraagd wordt. In het begin van dit seizoen was het een beetje zoeken. Ik zie ons nu niet snel meer punten verliezen in thuisduels met Roda JC en Willem II."

Traoré

Van Bertrand Traoré staat nagenoeg vast dat hij vertrekt. "De afspraak was dat we hem een jaar zouden huren van Chelsea", weet Bosz. Kenny Tete en Jairo Riedewald balen dat ze weinig speeltijd krijgen. Tijdens het seizoen vertrokken om die reden al Nemanja Gudelj, Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Mitchell Dijks.

Nick Viergever en André Onana staan ervoor open om hun contract, dat volgend jaar afloopt, te verlengen en Joël Veltman denkt nog na over zijn toekomst.

De wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead begint zondag net als alle andere Eredivisieduels om 14.30 uur. Het duel in de Arena staat onder leiding van Pol van Boekel. Lyon-Ajax staat donderdag om 21.05 uur op het programma.

