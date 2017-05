Sinkgraven niet op tijd hersteld voor duel met Go Ahead Eagles

Sinkgraven herstelt al drie weken van een knieblessure. De kans bestaat dat de uitwedstrijd van volgende week donderdag tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League ook nog te vroeg voor hem komt.

Bosz kan dan wel weer een beroep doen op Nick Viergever en Joël Veltman. Zij waren woensdag geschorst voor het eerste duel van Ajax met Olympique Lyon (4-1).

Bosz wilde donderdag nog niet vertellen of hij zondag tegen Go Ahead Eagles veel spelers gaat sparen voor de return met Lyon. "Ik heb daar natuurlijk al wel over nagedacht, maar die dingen vertel ik eerst altijd aan mijn spelers."

33e speelronde

Ajax speelt zondag vanaf 14.30 uur thuis tegen Go Ahead, alle andere acht Eredivisieduels in de 33e speelronde beginnen tegelijkertijd. Go Ahead degradeert uit de Eredivisie, tenzij er van Ajax gewonnen wordt.

Ajax heeft nog een kleine kans op de landstitel, maar dan moet Feyenoord in de laatste twee duels hooguit één punt pakken. De Amsterdammers hebben met drie punten voorsprong op PSV te tweede plaats in handen, die recht geeft op een plek in de voorronde van de Champions League.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie