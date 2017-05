Oranje onder-17 begint EK met zege op Oekraïne

Achraf El Bouchataoui maakte in de 61e minuut het enige doelpunt met een schot via onderkant lat. De middenvelder van Feyenoord is tevens aanvoerder van Oranje onder-17.

Zondag speelt de ploeg van Kees van Wonderen de tweede poulewedstrijd tegen Noorwegen. Woensdag is Engeland de opponent in de laatste groepswedstrijd.

Er nemen zestien landen deel aan het toernooi in Kroatië. De beste vijf landen plaatsen zich voor het WK in India, dat in oktober van dit jaar wordt gespeeld.