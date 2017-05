Franse en Nederlandse media lyrisch over galavoorstelling Ajax

Zo schrijft L'Équipe dat Lyon "werd overweldigd door de strijdlust van de tegenstander, geen antwoord op de Nederlandse druk had en steeds koortsachtiger spelend zijn kans heeft gemist op zijn eerste Europese finale. Tenzij er een ongelooflijke comeback volgt", voegde de sportkrant daar nog wel aan toe.

France Football heeft het over de gifbeker die leeg moest voor Lyon. "Koortsachtig achterin, onhandig voorin is Lyon letterlijk ten onder gegaan tegen Ajax. En de score had erger kunnen uitvallen", schrijft het voetbaltijdschrift. Traoré wordt door het blad omschreven als "uitstekend" en Ajax als een "onhoudbare tegenstander".

Le Monde schrijft dat wat een goede avond had moeten worden in "een nachtmerrie" eindigde. Ajax was volgens de krant "sneller en overtuigender in de duels. De score van 4-1 is uiteindelijk een klein wonder", besluit de krant.

Nederlandse kranten

De Nederlandse kranten komen superlatieven tekort voor de galavoorstelling van Ajax. "Wat een traktatie voor de zintuigen was Ajax-Olympique Lyonnais", schrijft de Volkskrant.

"Fomidable! Vervlogen tijden herleven in de Arena", aldus het AD.

Zelfs De Telegraaf, doorgaans bijzonder kritisch over coach Peter Bosz, is vol lof. "Het sprankelende elftal van Ajax bleek de best denkbare ambassadeur die het Nederlands voetbal zich kan wensen."

Op donderdag 11 mei begint om 21.05 de return in Lyon. De finale van de Europa League is op woensdag 24 mei in Stockholm.