Ajacied Younes vindt dat hij meer had moeten scoren tegen Lyon

"Het was een geweldige wedstrijd. Ik ben erg trots op het hele team, maar ook op de supporters, de hele club en de hele stad. Iedereen heeft dit resultaat verdiend", aldus een glunderende Younes voor de camera van NUsport.

De behendige buitenspeler denkt wel dat Ajax nog een zware avond te wachten staat in Frankrijk. "We staan weliswaar met één been in de finale, maar zijn er nog niet helemaal zeker van. We moeten volgende week in de return nog een keer scherp zijn en de dingen doen waar we goed in zijn."

Van angst is volgens Younes totaal geen sprake. "Ik ben helemaal niet bang voor Lyon. Ik heb zoveel vertrouwen in onze ploeg. Maar Lyon heeft ook een uitstekend team. Volgende week is Alexandre Lacazette er weer vanaf het begin bij. Op hem moeten we dan zeker goed letten."

Younes beaamde dat de uitslag in de Arena hoger had moeten uitvallen en toonde zich daarover schuldbewust. "Ik had er vandaag meer kunnen maken, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, we winnen met 4-1 van Lyon. Complimenten aan het hele team."

Feestvieren

Waar het grootste deel van de selectie van Ajax een klein uur na de wedstrijd nog bij de hoofdingang van de Arena feestvierde met de uitzinnige supporters, moest Younes alle festiviteiten aan zich voorbij laten gaan omdat hij een dopingcontrole had. "Amazing. Geweldig", zei hij toen hij de beelden onder ogen kreeg.

De return in Lyon is op donderdag 11 mei en begint om 21.05 uur. Komende donderdag staat het eerste duel in de andere halve finale tussen Manchester United en Celta de Vigo op het programma.

De terugwedstrijd wordt wel tegelijk met Lyon-Ajax gespeeld. De finale van de Europa League is op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm.