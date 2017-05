Trainer Genesio denkt dat finaleplaats nog steeds mogelijk is voor Lyon

"We moeten geloven", zei Genesio op zijn persconferentie. "Het is nog steeds mogelijk. Er zijn dit seizoen vaker spectaculaire ontsnappingen geweest. Thuis, voor ons eigen publiek, moet het gebeuren."

Genesio zag zijn elftal nog wel goed aan de wedstrijd beginnen, maar na de 1-0 van Bertrand Traoré halverwege de eerste helft kwam Lyon er niet aan te pas en mocht het na rust zelfs blij zijn dat het bij 'slechts' vier tegentreffers bleef.

"Het is een grote teleurstelling", somberde Genesio. "Dat gevoel overheerst op dit moment. We kwamen naar Amsterdam met veel ambitie en hoop. Dit is een wanprestatie."

Lyon maakte met name in verdedigend opzicht een uitermate zwakke indruk. Genesio kon maar moeilijk de vinger op de zere plek leggen.

"Dat wij defensief zo slecht waren, kan ook worden verklaard door de kwaliteiten van Ajax. Het is een zeer snel team, technisch begaafd. Ze konden profiteren van de risico’s die wij moesten nemen om te scoren, maar twee of drie van de doelpunten kwamen voort uit fouten van onze kant."

Stockholm

De return in Lyon is op donderdag 11 mei en begint om 21.05 uur. Komende donderdag staat het eerste duel in de andere halve finale tussen Manchester United en Celta de Vigo op het programma.

De terugwedstrijd wordt wel tegelijk met Lyon-Ajax gespeeld. De finale van de Europa League is op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm.