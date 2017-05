Roda JC-financier Korotaev in cel na uitschrijven ongedekte cheque

Dat meldt De Telegraaf donderdag. De aanhouding vond plaats op 10 februari toen hij arriveerde op Dubai International Airport. Een week eerder had de 35-jarige Rus bij zijn eerste persconferentie in Kerkrade geroepen dat Roda JC over vijf jaar in de Champions League gaat spelen.

In Kerkrade maakte ze zich de laatste tijd zorgen over de afwezigheid van Korotaev, die zich sinds begin februari niet meer op de club had laten zien. Algemeen directeur Wim Collard wist niet waarom de optimistische suikeroom van Roda opeens afstand had genomen. Collard vermoedde dat Korotaev enorm is geschrokken van de publiciteit rond zijn investeringen in Roda.

Ongedekte cheque

Naar nu blijkt zat Korotaev dus in de gevangenis in Dubai. Dit bevestigt een woordvoerder van het beleggingsbedrijf van Korotaev in Dubai, AK Investment. Volgens hem wordt de Rus door de autoriteiten beschuldigd van het uitschrijven van een ongedekte cheque. Dat is in Dubai een strafbaar feit.

"De heer Korotaev is de volgende dag in hechtenis genomen. Bovendien zijn vanaf dat moment al zijn bezittingen bevroren", laat de woordvoerder per mail weten aan De Telegraaf. Korotaev zit nog altijd in voorarrest volgens de zegsman.

Fraude

Volgens de woordvoerder van AK Investments heeft de arrestatie van Korotaev niets te maken met fraude of met zijn eerdere betalingen aan Roda JC. Er gingen geruchten over een groep beleggers uit Dubai die beweert nog miljoenen van de Rus tegoed te hebben. De beleggers zouden vrezen dat Korotaev een deel van hun geld in de Limburgse voetbalclub heeft geïnvesteerd.

De woordvoerder weet niets van die beweringen af, zegt hij, maar denkt dat Koroatev slachtoffer is geworden van een "misverstand of erger: een opzetje".