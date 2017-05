Ziyech verwachtte niet dat Nederlandse club zo dicht bij finale zou komen

"Als ik eerlijk ben dan dacht ik de afgelopen jaren dat dit niet meer mogelijk was", vertelt Ziyech. "Het verschil in financieel opzicht is groot en je ziet dat de weerstand in andere landen hoger is dan in de Eredivisie. Maar gelukkig kan het dus wel."

In de loop van het seizoen merkte Ziyech al dat er veel mogelijk was bij Ajax. "Toen we de groepsfase van de Europa League goed door waren gekomen, dacht ik: ja, het kan. We moeten voor de finale gaan."

Anderzijds rekent Ziyech zich nog niet rijk, omdat Ajax nog de return in Lyon wacht. "Ik ga niet te vroeg juichen. In Lyon zal het lastiger worden dan in de Arena. Twee weken geleden hebben we tegen Schalke 04 laten zien hoe het niet moet. Die wedstrijd heeft ons een beetje met beide benen op de grond gezet. Nee, met 4-1 is het nog niet gespeeld."

Drie assists

De 24-jarige Ziyech baalt er wel een beetje van dat Ajax woensdag in de Arena niet vaker scoorde dan vier keer, al rekent hij zichzelf dat ook aan. De spelmaker liet in de tweede helft meerdere mogelijkheden onbenut, maar gaf wel drie assists.

"Door die drie assists mag ik niet ontevreden zijn over mijn spel, maar een goal had er zeker bij gekund. En ik was niet de enige. Het enige wat we onszelf mogen verwijten is dat we niet meer gescoord hebben."

Overigens leek het er bij de 1-0 wel even op dat Ziyech scoorde, maar zijn indraaiende vrije trap werd met het hoofd licht getoucheerd door Bertrand Traoré. "Ik zag zelf meteen dat het een goal van Bertrand was. Hij stond precies in mijn lijn", vertelt Ziyech, die tot die goal in de 25e minuut nog geen kans had gehad met Ajax.

"Tot de 1-0 hadden we het lastig, maar daarna was het genieten voor het publiek. Het ging lopen, we kregen kansen en ook na de 3-1 van Lyon bleven we doorgaan. Dat laat zien dat wij als team mentaal heel sterk zijn en dat moeten we volgende week in Frankrijk weer aantonen."

United

De return in Lyon is op donderdag 11 mei en begint om 21.05 uur. Deze donderdag staat het eerste duel in de andere halve finale tussen Manchester United en Celta de Vigo op het programma.

De terugwedstrijd wordt wel tegelijk met Lyon-Ajax gespeeld. De finale van de Europa League is op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm.