Bosz: 'Denk alsjeblieft niet dat Ajax met één been in finale staat'

"Laten we asjeblieft niet denken we met één been in finale staan. Daar is Lyon te goed voor. We moeten in Frankrijk opnieuw een topprestatie leveren, anders gaan we niet door", zei Bosz na afloop in de Arena.

Het temperen van de euforie door Bosz is deels gebaseerd op de kwartfinale tegen Schalke 04. Toen won Ajax thuis met 2-0 en liep het bij de return maar net goed af (3-2 nederlaag na verlenging).

"We hebben in Gelsenkirchen gezien dat het verval enorm kan zijn. Bovendien heeft Lyon er volgende week een fitte clubtopscorer Alexandre Lacazette bij. En ook zonder hem waren ze in de eerste twintig minuten hier heel sterk."

Balverlies

In die beginfase in de Arena was Lyon de sterkste ploeg, maar halverwege leidde Ajax door goals van Kasper Dolberg en Matthijs de Ligt met 2-0.

"Lyon zette ons vanaf het begin onder druk. We kwamen er niet aan te pas en leden veel onnodig balverlies", aldus Bosz, die bijna verbaasd was dat het vervolgens Ajax was dat de doelpunten maakte.

"In tegenstelling tot veel andere wedstrijden dit seizoen gingen onze eerste twee kansen erin. Dat was heerlijk, maar ook bizar. Het zorgde er gelukkig voor dat we meer rust aan de bal kregen. En na rust was het nog veel beter. Toen speelde iedereen goed."

Publiek

Toch kende Ajax ook na rust een moeilijke fase. Kort nadat Mathieu Valbuena 3-1 maakte, kreeg Lyon via Nabil Fekir een enorme kans op 3-2. Via het been van doelman André Onana ging de bal maar net naast.

"Op dat moment was het publiek heel belangrijk. Zij sleepten ons er doorheen waardoor we ons herpakten", zei Bosz. "Het hele team ging geweldig spelen en we creëerden heel veel kansen. Er had vanavond ook 8-3 of 8-4 op het scorebord kunnen staan, want Lyon was ook nog gevaarlijk omdat het zo'n open wedstrijd was. Met 4-1 ben ik daarom niet ontevreden. Maar zoals ik zal zei, we zijn er nog lang niet."

De return in Lyon is op donderdag 11 mei en begint om 21.05 uur. Komende donderdag staat het eerste duel in de andere halve finale tussen Manchester United en Celta de Vigo op het programma.

De terugwedstrijd wordt wel tegelijk met Lyon-Ajax gespeeld. De finale van de Europa League is op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm.