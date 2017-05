Juventus op rand van Champions League-finale na winst in Monaco

Gonzalo Higuain was de grote man aan de kant van Juventus. De Argentijnse spits zorgde na 29 minuten voor de openingstreffer en was een kwartier na rust ook verantwoordelijk voor de 0-2.

Door de overtuigende zege hield Juventus-doelman Gianluigi Buffon voor het negende duel dit Champions League-seizoen zijn doel schoon. De 39-jarige keeper incasseerde slechts twee treffers tot nu toe.

AS Monaco had al vier Champions League-duels op rij minstens drie keer gescoord, maar het lukte de ploeg van trainer Leonardo Jardim niet om de Italiaanse defensie te verschalken in eigen huis.

Mbappé

Monaco kreeg in de openingsfase wel voldoende kansen om de score te openen in het Stade Louis II. De beste mogelijkheid was voor Kylian Mbappé. De 18-jarige aanvaller, dit Champions League-seizoen al goed voor vijf treffers, zag zijn inzet van dichtbij knap gekeerd worden door Buffon.

Waar Monaco naliet te scoren, was Juventus een stuk effectiever. Dani Alves kreeg de bal aan de rechterkant en bediende met zijn hak richting Higuain, die de fenomenale aanval fraai afrondde: 0-1.

Ook in de tweede helft was de eerste goede kans voor Monaco, maar weer was het Buffon die Juventus behoedde voor een tegentreffer. Radamel Falcao stuitte van dichtbij op de ervaren Italiaan.

Higuain

Een kwartier na rust drukte Juventus Monaco nog dieper in de zorgen. Waar eerst Claudio Marchisio nog op doelman Danijel Subasic stuitte, tekende Higuain even later wel voor de 0-2. De spits schoof een voorzet op maat van Alves binnen.

Monaco was door dat twee uitdoelpunt genoodzaakt meer risico te nemen en dat leverde ook diverse kansen op. De beste mogelijkheid was vlak voor tijd voor Valère Germain, maar zijn kopbal uit een vrije trap werd door Buffon over de lat getikt.

De defensie van Juventus bleef met kunst- en vliegwerk overeind en staat net als Real Madrid met een been in de Champions Leage-finale. De return in Turijn staat volgende week dinsdag op het programma.

