Klaassen geniet van 'gekkenhuis' in Arena na ruime zege op Lyon

"We speelden in het begin niet goed, maar daarna vlogen we erop en leek alles te lukken. Dan blijkt dat we gewoon heel goed kunnen voetballen", zei Klaassen na afloop in de Arena tegen RTL 7.

Ajax stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg. Amin Younes en wederom Traoré verzorgden na rust de Amsterdamse productie, terwijl Mathieu Valbuena nog voor de 3-1 had gezorgd.

Klaassen genoot vooral van de sfeer in de Arena. "Het was weer echt een gekkenhuis hier, zoals altijd bij een Europese wedstrijd. Ik denk dat het hele stadion de wedstrijd staand heeft bekeken."

Kansen

Ajax kreeg in de tweede helft nog voldoende kansen om de marge verder te vergroten, maar de thuisploeg had het vizier niet op scherp staan.

"We hadden er nog wel twee of drie bij kunnen maken", beseft ook Klaassen. "Volgende week moeten we goed voor de dag komen, want dan gaan zij er gelijk op. We hadden het vandaag al definitief kunnen beslissen, maar dan moeten we het volgende week maar doen."

De return in Lyon staat op donderdag 11 mei op het programma.