Ajax dicht bij finale Europa League na indrukwekkende zege op Lyon

Halverwege leidde Ajax al met 2-0 door goals van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg. Er volgde een spectaculaire tweede helft met ongelooflijk veel kansen. Amin Younes maakte er 3-0 van, waarna Mathieu Valbuena voor het belangrijke uitdoelpunt van de Fransen tekende.

Twintig minuten voor tijd maakte Traoré zijn tweede en de vierde voor Ajax. Zowel Ajax als Lyon had vervolgens nog kunnen scoren, maar het bleef 4-1 en daarmee heeft de ploeg van trainer Peter Bosz een uitstekende uitgangspositie voor de return.

Die return in Lyon is volgende week donderdag en die begint om 21.05 uur. Komende donderdag staat het eerste duel in de andere halve finale tussen Manchester United en Celta de Vigo op het programma.

De terugwedstrijd wordt wel tegelijk met Lyon-Ajax gespeeld. De finale van de Europa League is op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm.

Vrije trap

In het eerste Europese halve finale-duel van Ajax in twintig jaar begonnen de Amsterdammers niet zo stormachtig als in eerdere thuiswedstrijden tegen FC Kopenhagen en Schalke 04.

Het eerste gevaar kwam na tien minuten van Lyon, dat de nog niet helemaal fitte clubtopscorer Alexandre Lacazette op de bank liet beginnen. Aanvoerder Maxime Gonalons kon uithalen, waarna de bal via Ajax-verdediger Davinson Sanchez naast ging. Een minuut later ramde Maxwell Cornet wild naast.

Ajax moest opletten. Lyon zat er kort op en liet de ploeg van Bosz er vrijwel niet uitkomen. Toch was het halverwege de eerste helft, tegen de verhouding in, ineens 1-0 voor Ajax. Een indraaiende vrije trap van Hakim Ziyech werd met het hoofd geschampt door Traoré en de bal vloog bij de tweede paal binnen.

Individuele actie

Het doelpunt deed Ajax goed. Voor het eerst in de wedstrijd werd Lyon opgejaagd en dat leidde tot een kopmogelijkheid voor Dolberg en een aardige individuele actie van Younes. De Duitser kreeg de bal alleen net niet tot bij Davy Klaassen, Traoré of Dolberg.

Na 34 minuten werd Dolberg wel gevonden, al kwam dat ook door slecht verdedigend werk van Lyon. Een matige uittrap van doelman Anthony Lopes werd door Traoré naar voren gekopt, waarna Dolberg zonder verdedigers in zijn nek de bal op kon pikken richting het Franse doel. De Deen bleef koel en klopte Lopes met een laag schot in de verre hoek: 2-0.

Het had in de eerste helft zelfs nog mooier kunnen zijn voor het ontketende Ajax. Een steekpassje van Klaassen kwam bij Younes en die had de bal van dichtbij voor het inschieten. De inzet van de vleugelspeler was echter niet goed genoeg en dus zag Lopes kans de bal naast te tikken.

Kruising

Meteen na rust kon Younes zijn fout goedmaken en dat deed hij, al was het niet overtuigend. Een uitstekende onderschepping op het middenveld van Ziyech leidde de treffer in. De spelmaker stuurde Younes vervolgens richting doelman Lopes, waarna de Duitser even inhield en schoot. Via een Frans been was de bal net de doellijn gepasseerd voordat Lopes de bal keerde.

De 3-0 voorsprong was een ongekende weelde voor Ajax, maar zorgde er ook voor dat Lyon meer risico ging nemen in de jacht op een belangrijk uitdoelpunt. Ajax-doelman André Onana onderscheidde zich met een knappe redding op een inzet van Nabil Fekir.

Aan de andere kant kreeg Ajax nog meer ruimte. Dolberg probeerde het met een snoeihard schot richting de bovenhoek, dat door Lopes met pijn en moeite gekeerd werd. Ook Traoré vond Lopes op zijn weg.

De Arena bleef hopen op meer Amsterdamse goals, maar juist op dat moment viel de 3-1. Een afvallende bal kwam tot bij Valbeuna, die raak schoot. Ajax moest vervolgens oppassen dat het niet nog erger werd. Fekir kreeg een niet te missen kans, maar via het been van Onana ging de bal toch naast.

Het spel golfde op en neer en twintig minuten voor tijd was het Ajax dat de marge weer opkrikte tot drie. Een lage voorzet van Ziyech werd door Traoré binnengewerkt: 4-1.

Amusementswaarde

Ondertussen bleef ook de amusementswaarde van de wedstrijd stijgen. Onana bracht opnieuw redding, ditmaal op een schitterend schot van Lyon-invaller Rafael. Aan de andere kant kreeg Ziyech de bal wel langs Lopes maar niet in het doel. Invaller Donny van de Beek nam Lopes ook nog onder vuur.

In de slotfase bracht Lyon Lacazette nog in, maar het was Ajax dat de beste kansen kreeg. Ziyech mocht tot twee keer toe uithalen.

Eenmaal ging zijn schot over en de andere keer behoedde Lopes Lyon voor een vijfde tegentreffer, waardoor Ajax met een 4-1 voorsprong kan gaan toewerken naar de return in Lyon.