Ajax begint met Dolberg en Traoré in basis aan halve finale tegen Lyon

In de vorige Europa League-wedstrijd, uit tegen Schalke 04, begon Dolberg nog op de bank en was Traoré de spits in de ploeg van trainer Peter Bosz. Door de basisplaats van de jonge Deen speelt Traoré nu als rechtsbuiten. Amin Younes is in de Arena de linksbuiten van Ajax.

Het middenveld van Ajax wordt zoals verwacht gevormd door Lasse Schöne, Hakim Ziyech en captain Davy Klaassen. Achterin missen de Amsterdammers Joël Veltman en Nick Viergever door een schorsing en Daley Sinkgraven vanwege een blessure.

Bosz meldde dinsdag al dat Kenny Tete en Jairo Riedewald de backposities in zullen nemen. Matthijs de Ligt en Davinson Sanchez vormen het centrale duo voor doelman André Onana.

Rocchi

Bij Lyon was de verwachting al dat Lacazette niet zou starten, omdat hij nog niet helemaal hersteld is van zijn spierblessure. De tienvoudig Frans international scoorde dit seizoen al 24 keer in de Ligue 1 en is ook clubtopscorer in de Europa League.

Corentin Tolisso is wel helemaal fit, nadat hij vrijdag tegen Angers (1-2 winst) uitviel met een enkelblessure. Hij speelt achter Nabil Fekir, die de vervanger is van Lacazette in de spits.

Ajax tegen Lyon begint woensdag om 18.45 uur in de Arena en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Gianluca Rocchi. De return in Lyon is op donderdag 11 mei en die begint om 21.05 uur.

United

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt. De Engelse en de Spaanse club staan donderdag om 21.05 uur voor het eerst tegenover elkaar.

De laatste keer dat Ajax de finale haalde in Europa was in de Champions League in 1996. Destijds werd na 1-1 en strafschoppen verloren van Juventus.

Opstelling Ajax: Onana; Tete, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Jallet, Diakhaby, N’Koulou, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Cornet, Fekir, Valbuena.