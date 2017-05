Feyenoord evenaart bij titel unieke prestatie Ajax uit 1998

Ajax pakte destijds op de openingsdag van het seizoen door een 5-0 overwinning op Vitesse de koppositie en stond die het hele seizoen niet meer af. De Amsterdammers werden dat jaar onder leiding van Morten Olsen kampioen met maar liefst zeventien punten voorsprong op nummer twee PSV.

In het openingsweekend van dit seizoen sloeg Feyenoord meteen toe. De Rotterdammers wonnen op zondag 7 augustus de uitwedstrijd tegen FC Groningen met 0-5, mede door drie goals van Eljero Elia. Ook de acht Eredivisiewedstrijden die daarop volgden werden gewonnen, waardoor Feyenoord snel uitliep op concurrenten Ajax en PSV.

Op dit moment, met nog twee speelronden te gaan, bedraagt de voorsprong van Feyenoord op nummer twee Ajax vier punten. Bij winst zondag op Excelsior is Feyenoord voor het eerst sinds 1999 kampioen.

Vente

Feyenoord wacht dus al achttien jaar op een kampioenschap, de langste nationale droogte van de Rotterdammers sinds de periode tussen de titels van 1940 en 1961.

Sinds de oprichting van de Eredivisie (in 1956) wachtte alleen AZ, tussen het seizoen 1980/1981 en 2008/2009 (28 jaar), langer op een volgend kampioenschap.

De huidige A-selectie telt één speler die nog niet eens geboren was tijdens de meest recente titel van de Rotterdammers. Dylan Vente, die dit seizoen zijn officieuze debuut maakte, werd op 9 mei 1999 geboren, twee weken nadat Feyenoord officieel kampioen was geworden (25 april 1999).

Spelers

Aanvoerder Dirk Kuijt kan voor het eerst kampioen worden met Feyenoord. Als dat gebeurt, is de Katwijker (36) na Johan Cruijff (37) de oudste speler die namens de Rotterdamse club kampioen in de Eredivisie wordt. In 2014 pakte Kuijt wel al de Turkse landstitel met Fenerbahçe.

Van de huidige selectie weten alleen Kenneth Vermeer (in 2011, 2012, 2013 en 2014 met Ajax) en Marko Vejinovic (met AZ in 2009) hoe het is om de Eredivisie als nummer één af te sluiten.

Eljero Elia (met Juventus in 2012), Nicolai Jörgensen (FC Kopenhagen in 2013 en 2016), Brad Jones (Shelbourne in 2002) en Pär Hansson (Helsingborgs IF in 2011) werden ook al eens kampioen op het hoogste niveau, maar nog niet in Nederland.

Van Bronckhorst

Ook voor coach Giovanni van Bronckhorst gloren er fraaie mijlpalen. De 42-jarige oud-international kan de jongste trainer ooit worden die Feyenoord kampioen maakt. Daarnaast is Van Bronckhorst, bij winst zondag, pas de vijfde coach die met Feyenoord de landstitel en de beker wint, na Willy Kment, Ben Peeters, Thijs Libregts en Willem van Hanegem.

Van Bronckhorst is de achtste trainer in De Kuip sinds het laatste kampioenschap van de Rotterdammers onder Leo Beenhakker (interim-coaches niet meegerekend). Sinds 1999 lukte het achtereenvolgens Bert van Marwijk, Ruud Gullit, Erwin Koeman, Gertjan Verbeek, Mario Been, Ronald Koeman en Fred Rutten niet om Feyenoord naar de titel te leiden.

Excelsior tegen Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in het Van Donge & De Roo Stadion en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom. De andere acht Eredivisiewedstrijden beginnen op dat tijdstip.

Mocht Feyenoord de titel niet veiligstellen dan kan dat volgende week zondag nog in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.