Oud-doelman Dudek reikt kampioensschaal uit aan Feyenoord

Feyenoord heeft komend weekeinde aan een overwinning voldoende om zeker te zijn van het eerste kampioenschap sinds 1999. Ook als Ajax er niet in slaagt om thuis van Go Ahead Eagles te winnen, is de landstitel van Feyenoord een feit, ongeacht het resultaat tegen Excelsior.

De manschappen van trainer Giovanni van Bronckhorst ontvangen de schaal niet na de wedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion, maar in de eigen Kuip, waar supporters ook de mogelijkheid hebben om het duel met Excelsior te bekijken op grote schermen.

Dudek maakte deel uit van de selectie die in 1999 de voorlopig laatste landstitel van Feyenoord vierde. De Pool stond van 1996 tot 2001 onder contract bij de Nederlandse topclub.

Liverpool

Na zijn periode in De Kuip vertrok Dudek naar Liverpool. In 2005 bezorgde hij zijn toenmalige werkgever de Champions League dankzij enkele fabuleuze reddingen in de finale tegen AC Milan (3-3). De 'Reds' wonnen dat duel in de strafschoppenreeks.

Dudek stond de laatste vier jaar van zijn carrière onder de lat bij Real Madrid, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam.

Excelsior-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Tegelijkertijd neemt runner-up Ajax, dat met nog twee speelrondes voor de boeg vier punten achterstand heeft op de koploper, het op eigen veld op tegen Go Ahead Eagles.

