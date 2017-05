Directeur AS Roma: 'Totti is bezig aan laatste seizoen'

"Er was al een overeenkomst met de club", vertelde Monchi woensdag. "Dit is het laatste jaar van Totti, hierna gaat hij verder als bestuurslid."

Monchi maakte als technisch directeur de overstap van Sevilla naar AS Roma. De Spaanse oud-doelman heeft veel respect voor Totti, die in 1993 zijn debuut maakte en sindsdien meer dan zeshonderd competitieduels voor de club speelde.

"Francesco is AS Roma. Ik wil hem hier graag aan mijn zijde hebben. Hij kan me alles leren van deze club. Als ik ook maar één procent begrijp van wat hij voor de club voelt, dan ben ik al blij."

Erelijst

Totti speelde zijn hele carrière bij AS Roma en werd in 2001 met de club landskampioen. Acht keer eindigde de aanvallende middenvelder op de tweede plek in de Italiaanse competitie. Ook dit seizoen bezet de ploeg de tweede plek.

Roma won de Coppa Italia in het tijdperk-Totti tweemaal en verloor de eindstrijd zes keer.

Totti verzamelde 58 caps voor Italië en beëindigde zijn interlandcarrière al na het door Italië gewonnen WK in 2006. Op dat toernooi had Totti in alle zeven duels een basisplaats.

Dit seizoen startte Totti slechts eenmaal in de basis, veertien keer kwam hij als invaller in het veld. De routinier was goed voor twee doelpunten.

Met nog vier duels te gaan staat AS Roma op de tweede plek in de Serie A, met een achterstand van negen punten op Juventus. Op 28 mei zal Totti thuis tegen Genoa zijn laatste wedstrijd spelen.

Bekijk de stand en het programma in de Serie A