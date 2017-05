Lyon-trainer Genesio op zijn hoede voor 'compleet' Ajax

"Na de kwalificatie tegen Besiktas en de loting hoorden we in Lyon dat het een goede loting zou zijn. Nou, ik heb mijn spelers gewaarschuwd", vertelde Genesio dinsdagavond op de persconferentie voorafgaand aan het heenduel woensdag in Amsterdam.

"Het is een team dat zeer aanvallend speelt, met technische en snelle aanvallers. Iedereen in de ploeg doet bijna mee offensief gezien. Bovendien is de druk op de bal enorm als ze die kwijt zijn geraakt. Het is een zeer compleet team. We moeten echt heel voorzichtig zijn."

Lyon maakte in de vorige knock-outrondes al de nodige indruk door niet alleen Besiktas te verslaan, maar ook AS Roma opzij te zetten. Genesio was op zijn perspraatje echter de prestaties van Ajax tegen Schalke 04 en FC Kopenhagen nog niet vergeten.

"Het is voor ons belangrijk om kansrijk te blijven voor de return", zei de oefenmeester. "Dan moeten we spelen zoals we in Istanbul tegen Besiktas deden. Ik denk dat het een hele open wedstrijd wordt. Ik wil mijn spelers zeggen dat alles wat we sinds de loting gehoord hebben vergeten moet worden. Ajax blijft een grote club met een groot verleden in Europa."

Lacazette

De uitblinker aan de kant van Lyon in het uitduel met Besiktas, Alexandre Lacazette, is in de Arena waarschijnlijk niet inzetbaar. De topscorer van de huidige nummer vier in de Ligue 1 behoort weliswaar tot de wedstrijdselectie, maar is nog niet volledig hersteld van zijn in Turkije opgelopen hamstringblessure.

Ajax en Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af. De UEFA stelde maandag de Italiaan Gianluca Rocchi aan als scheidsrechter. De return in Lyon begint donderdag 11 mei om 21.05 uur.

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.