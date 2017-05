Simeone blijft na dikke nederlaag tegen Real hopen op finaleplaats

"Voetbal blijft een geweldige sport. Alles kan gebeuren. Ik geloof echt dat we nog een kans hebben om de eindstrijd te halen", zei Simeone na het verlies in Bernabeu. Volgende week woensdag in de return in Vicente Calderon.

De Argentijn zag zijn ploeg dinsdag in het eerste halvefinaleduel al snel op achterstand komen door een goal van Cristiano Ronaldo. In de laatste twintig minuten maakte de vedette ook de tweede en derde treffer van Real.

"Het zat er deze avond niet in voor ons", besefte Simeone. "Dat is een harde conclusie, maar wel de realiteit. We zullen er voor eigen publiek helemaal voor gaan en blijven strijden tot het eindsignaal heeft geklonken."

Savic

Verdediger Stefan Savic gelooft ook nog in een klein wonder. "We zullen echter tot het einde erin blijven geloven dat we dit nog kunnen wegpoetsen", zei de Montenegrijn. "We kwamen hier om te scoren, maar met een nederlaag van 3-0 hebben we het onszelf nu wel heel moeilijk gemaakt."

Mocht Real de ruime voorsprong volgende week niet verspelen in Vicente Calderon dan is de 'Koninklijke' de eerste club sinds Bayern München in 2012 en 2013 die twee keer achter elkaar de finale haalt van het miljoenen. Sinds de start van de Champions League in 1992 slaagde nog geen enkele club erin de titel te prolongeren.

De andere halve eindstrijd gaat tussen AS Monaco en Juventus. De eerste wedstrijd tussen die clubs wordt woensdag in het Stade Louis II in Monaco gespeeld. De return wordt zes dagen later afgewerkt.