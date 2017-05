Technisch manager Jelle Goes vertrekt bij KNVB

Goes was 3,5 jaar in dienst van de KNVB, nadat hij van 1996 tot 2001 ook al bij de bond werkte. Hij zoekt zijn toekomst nu weer buiten Zeist, in een functie dichter op de dagelijkse ontwikkeling van spelers en coaches.

De 47-jarige Goes zegt dat hij de KNVB met een goed gevoel verlaat. "Ik ben heel positief over het jeugdtalent dat we voortbrengen. Als we de lat maar hoog blijven leggen. Ik heb het volste vertrouwen in de structuur van het Nederlandse voetbal", aldus Goes, die de leiding had bij het congres over de toekomst van het Nederlands voetbal in december 2014.

"De samenwerking tussen amateur- en betaald voetbal zal ook in de toekomst onze kracht blijken", zegt Goes. "Het zal het Nederlands voetbal weer terugbrengen naar de top; daar waar het hoort."

Rapport

De uitkomsten van het congres leidden tot het rapport Winnaars van Morgen, dat ertoe moet leiden dat de Nederlandse clubs en het Nederlands elftal op termijn weer beter gaan presteren. Volgens de KNVB en Goes zijn de eerste stappen hiervoor gezet. Goes vindt het nu tijd voor een nieuwe uitdaging.

Met de komst van Hans van Breukelen vorig jaar zomer als technisch directeur moest Goes een stapje terugdoen in de KNVB-organisatie. Hij was eerder werkzaam als bondsocach van Estland, hoofd jeugdopleiding van PSV en als assistent-trainer van Anzhi Makhachkala. Het is nog niet bekend wie hem op gaat volgen bij de KNVB.

De KNVB heeft officieel ook nog altijd geen opvolger voor Bert van Oostveen, die in september stopte als directeur betaald voetbal. De bond schoof operationeel directeur Gijs de Jong naar voren, maar na kritiek van een meerderheid van de clubs uit de Eredivisie werd de benoeming van De Jong uitgesteld.

Bovendien is er nog geen opvolger gepresenteerd van de eind maart ontslagen bondscoach Danny Blind. Fenerbahçe-trainer Dick Advocaat is de enige overgebleven kandidaat, maar de onderhandelingen zijn nog niet afgerond.