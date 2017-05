Russische bekerfinale ontsierd door massale knokpartij in slotminuut

De 2-0 eindstand in het voordeel van Lokomotiv stond al op het scorebord in het Fisht Stadium in Sochi toen een aantal spelers, zonder dat de bal in de buurt was, op de vuist ging.

Vooral Lokomotiv-spits Ari, die van 2007 tot 2010 voor AZ speelde, misdroeg zich. Hij sloeg met zijn vuist hard tegen het hoofd van Ural-invaller Artyom Fidler. Ook oud-PSV'er Jefferson Farfan wilde vechten, maar hij werd met veel moeite in bedwang gehouden door zijn ploeggenoten.

Ural-aanvaller Edgar Manucharyan, die acht Eredivisiewedstrijden voor Ajax speelde en ook bij Haarlem en AGOVV actief was, nam wraak op Ari. De 30-jarige Armeen trapte de Braziliaan.

Vier keer rood

Nadat de rust in de zesde minuut van de blessuretijd was teruggekeerd trok arbiter Aleksey Nikolaev vier keer rood, twee voor Lokomotiv en twee voor Ural. Ari, Farfan, Manucharyan en Fidler moesten allemaal het veld verlaten, waarna de scheidsrechter affloot.

Kort voor de vechtpartij had Lokomotiv-speler Aleksey Miranchuk de wedstrijd beslist. Een kwartier eerder maakte Igor Denisov de 1-0.

Het is de zevende keer dat Lokomotiv de beker wint. In 2004 werd de club uit Moskou voor het laatst kampioen.