Real begint met Isco en Varane tegen Atletico

Isco is zoals verwacht voorin de vervanger van Gareth Bale, die kampt met een kuitblessure en mist waarschijnlijk ook de return volgende week in Estadio Vicente Calderon. Cristiano Ronaldo en Karim Benzema completeren de aanval van Real in Estadio Santiago Bernabeu.

Afgelopen zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen Valencia (2-1), was James Rodriguez nog de vervanger van Bale. Tegen stadgenoot Atletico zit de Colombiaan weer op de bank. Het middenveld van Real wordt gevormd door Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric.

Varane, die vorige week tegen Deportivo La Coruna zijn rentree maakte na blessureleed, krijgt centraal achterin de voorkeur boven Nacho. Sergio Ramos is de andere centrale verdediger en Dani Carvajal en Marcelo bezetten de backposities. Keylor Navas is de keeper.

Atletico Madrid

Bij Atletico kiest trainer Diego Simeone voorin voor Kevin Gameiro en Antoine Griezmann. Fernando Torres begint op de bank. Gabi, Saúl, Koke, Yannick Carrasco staan op het middenveld en de verdediging van de uitploeg wordt gevormd door Stefan Savic, Diego Godin, Lucas en Filipe Luis. Jan Oblak is de doelman.

Atletico zit voor de derde keer bij de laatste vier in de Champions League, die sinds 1992 bestaat. Real staat voor het zevende seizoen op rij in de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Vorig jaar was de derby tussen Atletico en Real de finale. De Koninklijke won pakte toen de beker na 1-1 en strafschoppen.

Het eerste halve finale-duel staat dinsdag onder leiding van de Engelse scheidsrechter Martin Atkinson. De aftrap is om 20.45 uur.

Opstelling Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Ronaldo.

Opstelling Atletico Madrid: Oblak; Savic, Lucas, Godin, Filipe; Gabi, Saúl, Koke, Carrasco; Griezmann, Gameiro.

Real Madrid-Atletico Madrid is dinsdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur.