Ajax kan tegen Lyon zegereeks uit tijdperk Van Gaal evenaren

De laatste keer dat de Amsterdammers zeven Europese duels op rij wonnen in eigen stadion is meer dan twintig jaar geleden.

Destijds begon de reeks onder leiding van trainer Louis van Gaal in december 1994 met een 2-0 zege in de Champions League op AEK Athene. Het ging pas mis in april 1996 toen in de halve finales van het miljoenenbal in het Olympisch Stadion in Amsterdam met 0-1 verloren werd van Panathinaikos.

De huidige reeks van Ajax begon met de 1-0 zege eind september op Standard Luik in de groepsfase van de Europa League. Daarna werden Celta de Vigo (3-2), Panathinaikos (2-0), Legia Warschau (1-0), FC Kopenhagen (2-0) en Schalke 04 (2-0) verslagen.

Ongeslagen

Er zijn meer statistieken waar Ajax moed uit kan putten in de aanloop naar het eerste halvefinaleduel met Lyon. De Amsterdammers zijn namelijk al twaalf Europese thuiswedstrijden ongeslagen, nadat in augustus 2015 met 2-3 verloren werd van Rapid Wien in de voorronde van de Champions League.

Bovendien hield Ajax in de vorige vier Europese thuiswedstrijden de nul. De laatste keer dat Ajax vijf thuisduels op rij geen goal incasseerde was in het seizoen 1995/1996, ook onder Van Gaal.

Probleem voor Ajax is wel dat Lyon makkelijk scoort in Europa. Met negentien doelpunten is Lyon zelfs veruit de meest trefzekere ploeg van 2017 in de Europa League. In de zes eerdere knock-outwedstrijden van dit jaar wist de Franse ploeg dan ook te scoren.

Rocchi

Ajax tegen Lyon begint woensdag om 18.45 uur in de Arena en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Gianluca Rocchi. De return in Lyon is op donderdag 11 mei en die begint om 21.05 uur.

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.