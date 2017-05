Bosz: 'Bereiken van finale zou echt boost zijn voor Nederlands voetbal'

"Het is goed voor het Nederlandse voetbal dat we in de halve finale staan, want er werd lang gedacht dat een Nederlandse ploeg niet meer op dit niveau actief zou kunnen zijn", aldus Bosz dinsdag in Amsterdam op zijn persconferentie voor het thuisduel met Olympique Lyon van woensdag.

Ajax staat voor het eerst in een Europese halve finale sinds 1997, toen Juventus te sterk was voor de Amsterdammers in de Champions League.

Sindsdien waren Feyenoord (UEFA Cup, 2001/2002), PSV (Champions League, 2004/2005) en AZ (UEFA Cup, 2004/2005) de enige Nederlandse clubs die zich een keer bij de laatste vier in Europa wisten te scharen.

"Er zijn altijd veel doemdenkers in Nederland, maar ik denk graag aan wat we wel kunnen", zei Bosz. "We hebben nu nog niks, het bereiken van de finale zou pas echt een boost zijn. Hopelijk kunnen we het Nederlands voetbal nog meer plezier geven."

Klaassen

Volgens aanvoerder Davy Klaassen zal Ajax niet ten onder gaan aan de spanning van een grote Europese wedstrijd.

"We hebben wel het gevoel dat er een heel belangrijke wedstrijd aankomt, maar als team moeten we dezelfde voorbereiding doen als anders. Als je hetzelfde doet als altijd, houd je de spanning onder controle. En ik denk dat dat wel goed zit."

Klaassen is zich er naar eigen zeggen wel van bewust dat er een uniek duel wacht in de Arena. "Dit is zo lang geleden voor deze club. Ik heb van mijn vader gehoord hoe het vroeger was. En nu mag ik het zelf gaan meemaken. Dat is heel speciaal en geeft me een heel trots gevoel."

De 24-jarige middenvelder voetbalt al zijn halve leven voor Ajax. "Deze club heeft me gemaakt tot wie ik nu ben'', vindt hij. "Ik heb echt alles aan deze club te danken. Zo voelt dat echt. Dan is het prachtig dat je nu zo'n topwedstrijd mag gaan spelen. Aan alles voel je dat dit een heel grote wedstrijd gaat worden."

Ajax en Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af in de Arena. De UEFA stelde maandag de Italiaan Gianluca Rocchi aan als scheidsrechter. De return in Lyon begint donderdag 11 mei om 21.05 uur.