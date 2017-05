Tete en Riedewald starten als backs in heenduel Ajax met Lyon

Rechtsback Tete en linksback Riedewald vervangen de geschorste Joël Veltman en Nick Viergever in de thuiswedstrijd tegen de Fransen, de eerste Europese halve finale van Ajax sinds 1997.

Tete en Riedewald verloren in het begin van het seizoen hun basisplaats en kregen vervolgens nauwelijks speeltijd meer in het eerste elftal. "Natuurlijk is het moeilijk dat ze er opeens moeten staan in een halve finale, een geweldige wedstrijd", aldus Ajax-trainer Peter Bosz dinsdagmiddag op zijn persconferentie in Amsterdam.

"Maar ik heb er alle vertrouwen dat ze er zullen staan. We hebben ze vrijdag nog laten spelen met Jong Ajax tegen VVV-Venlo om ze ritme op te laten doen. Ik ben ook nooit ontevreden over hun inzet geweest. En nu heb ik ze plotseling nodig in een halve finale van de Europa League. Dat is ook voetbal."

Riedewald en Tete speelden vrijdag 69 minuten mee in de wedstrijd die Jong Ajax met 1-4 won bij kampioen VVV-Venlo in de Jupiler League. Tete maakte het tweede Amsterdamse doelpunt.

Traoré

Bosz, die als oud-speler van Toulon de vragen van Franse journalisten in vloeiend Frans beantwoordde, vindt dat Olympique Lyon "een goede ploeg" heeft. "We zullen twee wedstrijden top moeten zijn om de finale te halen. Dat zijn we van plan. Iedere ploeg is ergens kwetsbaar, ook Lyon."

Linksback Daley Sinkgraven is nog geblesseerd bij de Amsterdammers. Aanvaller Bertrand Traoré is hoogstwaarschijnlijk fit genoeg om te spelen.

De aanvaller uit Burkina Faso raakte tijdens de wedstrijd tegen PSV (1-0 nederlaag) geblesseerd aan zijn lies. "Hij heeft maandag voor het eerst weer volledig getraind", vertelde Bosz. "Hij kan spelen als hij vanmiddag tijdens de training geen last krijgt."

Lacazette

Bij Lyon is topscorer Alexandre Lacazette dinsdag toch meegevlogen naar Amsterdam. De spits liep twee weken geleden een hamstringblessure op en de verwachting was dat hij niet kon spelen.

Ajax, dat door de bekerfinale anderhalve week geleden voor het laatst in actie kwam, begint woensdag om 18.45 uur aan het duel met Lyon. De UEFA stelde maandag de Italiaan Gianluca Rocchi als scheidsrechter. De return in Lyon begint donderdag 11 mei om 21.05 uur.

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.