Manager vrouwenvoetbal Minke Booij vertrekt na EK bij KNVB

"Ik heb een fantastische tijd gehad bij de KNVB, waarin het vrouwenvoetbal grote stappen heeft gezet", zegt de 40-jarige Booij dinsdag op de site van de voetbalbond. "De directiefunctie bij Stichting Spieren voor Spieren is persoonlijk een nieuwe stap in mijn carrière."

De 227-voudig hockeyinternational beëindigde haar actieve sportloopbaan na het winnen van de olympische titel in 2008 in Peking. Ze was sinds 2015 in dienst bij de KNVB.

"Minke heeft bij de KNVB een basis gelegd voor de professionalisering in de top van het vrouwenvoetbal", stelt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. "Ook is er bij steeds meer amateurverenigingen aandacht voor meiden- en vrouwenvoetbal."

"Die koers trekken we de komende jaren door. Het organiseren van het grootste EK vrouwen ooit komende zomer onderstreept onze ambitie om het vrouwenvoetbal nog meer op de kaart te zetten."

Booij, die al sinds 2004 ambassadeur was van Spieren voor Spieren, blijft tot en met het EK nog betrokken bij de KNVB. Het eerste Europese eindtoernooi in Nederland in het vrouwenvoetbal wordt gehouden van 16 juli tot en met 6 augustus.