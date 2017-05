Directeur Midtjylland had 'op meer gehoopt' van grootverdiener Van der Vaart

De 34-jarige middenvelder was lange tijd uit de roulatie door blessureleed, maar is inmiddels weer fit. Afgelopen weekend bleef hij desondanks negentig minuten op de bank bij de wedstrijd tegen FC Nordsjaelland (3-1 zege).

Claus Steinlein, technisch directeur van Midtjylland, zegt dat zijn club hogere verwachtingen had, maar bestrijdt dat de inbreng van Van der Vaart zwaar teleurstelt.

"Hij vindt het natuurlijk jammer dat hij niet meespeelde tegen Nordsjaelland. Maar dat was een puur tactische keuze van de trainer. Hij moest namelijk twee verdedigers laten invallen", zegt Steinlein in Ekstrabladet.

"Rafael begrijpt de situatie volledig. Hij heeft geen hard feelings", aldus Steinlein. "Als je kijkt naar dit moment, dan is het duidelijk dat zowel 'Rafa' als FC Midtjylland op meer had gehoopt. Maar het was een risico waar we rekening mee hielden toen we hem contracteerden."

Steinlein: "Fysiek is hij niet top meer, maar we kunnen bouwen op de wedstrijd tegen FC Kopenhagen." In dat duel speelde Van der Vaart dertien minuten mee als invaller en verzorgde hij een assist.

Voorbeeldig

Volgens Steinlein is de instelling van de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur voorbeeldig. "Hij is echt betrokken. Na de zege heeft hij alle teamgenoten gefeliciteerd in de kleedkamer."

Met zijn maandsalaris van 690.000 Deense kroon (ruim 90.000 euro) strijkt Van der Vaart veruit het hoogste salaris op in het Deense voetbal. Midtjylland betaalt ongeveer een kwart daarvan, de rest wordt opgehoest door sponsors en Van der Vaarts voormalige club Real Betis.

"Hij heeft veel voor onze ploeg en met name de jonge spelers betekend", vindt Steinlein. "We betreuren dus zeker niet dat we hem binnengehaald hebben, maar we hadden wel op meer gehoopt."

"Zijn contract loopt nog een jaar door. Na de zomer zullen we een sterkere en fittere 'Rafa' te zien krijgen. Hij zal weer voetballen en zijn carrière op een briljante manier beëindigen."

Reserveteam

Van der Vaart speelde maandag met het resevreteam van Midtjylland tegen het tweede elftal van FC Kopenhagen. Na afloop wilde hij niet met Ekstrabladet in gesprek. "Het is het beste als ik niets zeg."

Midtjylland staat momenteel derde in de Deense kampioenspoule, waarin zes clubs om de titel strijden. Zondag staat een thuiswedstrijd tegen Bröndby op het programma. Het verschil tussen beide clubs bedraagt liefst zeventien punten.