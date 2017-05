Blom arbiter bij mogelijk kampioensduel Feyenoord

Feyenoord is bij een zege op bezoek bij de stadgenoot zeker van de eerste landstitel sinds 1999.

Blom wordt in het Van Donge & De Roo Stadion, zoals de thuishaven van Excelsior sinds maandag heet, geassisteerd door Patrick Langkamp en Christian Dobre. Martin van den Kerkhof is vierde official.

De kampioensschaal zal na de wedstrijd in De Kuip worden uitgereikt. De huldiging in Rotterdam op de Coolsingel zal bij een voorspoedige afloop voor Feyenoord maandagmiddag rond 12.00 uur plaatsvinden.

Ajax

Alle negen Eredivisiewedstrijden beginnen zondag om 14.30 uur. Nummer twee Ajax, dat met nog twee wedstrijden te gaan een achterstand van vier punten heeft op Feyenoord, speelt thuis tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles met Pol van Boekel als leidsman.

Go Ahead is bij een nederlaag in Amsterdam zeker van degradatie uit de Eredivisie.

