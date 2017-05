Lacazette toch in Lyon-selectie voor heenduel met Ajax

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas meldde maandag dat de 25-jarige Lacazette nog niet voldoende hersteld was van een hamstringblessure, maar de topscorer van de Franse ploeg stapte dinsdagochtend toch in het vliegtuig naar Amsterdam.

Lacazette liep zijn blessure een kleine twee weken geleden op in de kwartfinalewedstrijd tegen Besiktas. De tienvoudig Frans international is met 24 doelpunten de nummer twee op de topscorerslijst van de Ligue 1. Eerder dit seizoen scoorde hij twee keer in het tweeluik met AZ in de Europa League.

Corentin Tolisso, de 22-jarige middenvelder die vrijdag geblesseerd raakte aan zijn enkel in het uitduel met Angers (1-2 winst), zit ook in de 21-koppige selectie van trainer Bruno Genesio. Op de wedstrijddag moeten er nog drie spelers afvallen.

Memphis Depay zit niet bij de 21 namen van Lyon. De Oranje-international is niet speelgerechtigd voor de Fransen, omdat hij in de eerste seizoenshelft al Europese duels speelde voor Manchester United. De Poolse middenvelder Maciej Rybus is de enige speler die ontbreekt door een blessure.

Scheidsrechter

Ajax en Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af. De UEFA stelde maandag de Italiaan Gianluca Rocchi aan als scheidsrechter. De return in Lyon begint donderdag 11 mei om 21.05 uur.

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.