Liverpool bezorgt Klopp 'miljoenen grijze haren' met spannende slotfase

In de vierde minuut van de blessuretijd schoot Watford-verdediger Sebastian Prödl van dichtbij op de lat. Liverpool ontsnapte daarmee aan duur puntenverlies in de strijd om Champions League-tickets.

"Na de wedstrijd vertelde ik mijn spelers: 'Als jullie me willen vermoorden, dan is dit een goede manier om het te proberen", zei Klopp. "Ik voelde iets in mijn hartstreek."

"Het was gekkenwerk, echt gekkenwerk", vond de Duitse trainer. "Ik heb er minimaal 500 miljoen grijze haren bij gekregen."

"Watford heeft de hele wedstrijd alles geprobeerd om te scoren. Een fout van ons had fatale gevolgen kunnen hebben."

Klopp vindt desodanks dat de zege van Liverpool verdiend was. Ook zijn ploeg raakte via Adam Lallana de lat. "We speelden zeker niet perfect. Maar ik had het moeilijk te accepteren gevonden als de wedstrijd in 1-1 geëindigd was."

Omhaal

Met een fraaie omhaal op slag van rust besliste Can de wedstrijd. De treffer van de Duitse middenvelder komt in aanmerking voor de prijs van doelpunt van het jaar in Engeland.

"Hij is een goede jongen en een goede speler, hij verdient deze goal", vond Klopp.

Het scheelde weinig of Can had helemaal niet meegespeeld tegen Watford. "Hij had last van zijn kuit, maar we hadden niet de mogelijkheid om hem uit de opstelling te halen", vertelde Klopp.

"We vonden echt dat we hem nodig hadden vandaag en Can zei: 'Oké, ik gaat het proberen en speel zo goed als ik kan'."

Ranglijst

Liverpool staat met nog drie duels te spelen op 69 punten. Koploper Chelsea (81 punten) en runner-up Tottenham Hotspur (77) zijn buiten bereik.

Met Manchester City (66 punten) Manchester United (65) en Arsenal (60) strijdt Liverpool om een plek bij de eerste vier, wat een startbewijs voor de Champions League oplevert. De ploegen uit Manchester hebben een wedsrijd minder gespeeld dan Liverpool, Arsenal heeft zelfs nog twee duels tegoed.

Op zondag speelt Liverpool zijn volgende wedstrijd. Southampton komt dan naar Anfield Road.

