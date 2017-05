Belangrijke zege Wijnaldum met Liverpool dankzij wereldgoal Can

Bij Watford-Liverpool was het doelpunt van Can het absolute hoogtepunt in een verder niet al te beste wedstrijd. De middenvelder kreeg de bal op slag van rust aangespeeld door Lucas Leiva en trof doel met een spectaculaire omhaal. (Bekijk de beelden)

Door de winst doen Wijnaldum en Liverpool goede zaken in de strijd om een rechtstreeks Champions League-ticket. De 'Reds' staan achter Chelsea (81 punten) en Tottenham Hotspur (77) op de derde plaats met 69 punten.

Naaste belagers Manchester City (66) en Manchester United (65) hebben net als Chelsea en Tottenham wel een wedstrijd minder gespeeld.

De 26-jarige Wijnaldum had tegen Watford een basisplaats bij Liverpool en de oud-speler van Feyenoord en PSV maakte de negentig minuten vol. Datzelfde gold voor Daryl Janmaat aan de kant van de thuisploeg.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Sevilla

In de Spaanse Primera Division deed Sevilla juist slechte zaken in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. Middenmoter Malaga was met 4-2 te sterk voor de Europa League-winnaar van de laatste drie seizoenen.

Door het verlies geeft de ploeg van trainer Jorge Sampaoli als nummer vier nu drie punten toe op Atletico Madrid, dat derde staat. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in Spanje.

Sevilla kwam in Malaga nog op voorsprong door Franco Vazquez, maar voor rust maakte Pablo Fornals gelijk. Nadat Sandro Ramirez voor 2-1 zorgde, tekende opnieuw Vazquez voor de gelijkmaker.

Malaga nam echter afstand dankzij Diego Llorente en Juan Carlos, waardoor het derde Champions League-ticket achter FC Barcelona en Real Madrid ver weg is voor Sevilla.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division