Duizenden fans huldigen bekerwinnaar Vitesse in Arnhem

De staf en spelers maakten in een open bus een rit vanaf stadion Gelredome. De route voerde door diverse wijken in Arnhem, waar supporters op de been waren om hun helden toe te juichen.

Rond 20.00 uur kwam de bus aan op de Markt in Arnhem, waar volgens lokale media zo'n 20.000 fans aanwezig waren voor de huldiging. Onder anderen trainer Henk Fraser en aanvoerder Guram Kashia spraken de uitzinnige menigte toe.

Vitesse rekende zondag in de bekerfinale in De Kuip af met AZ (0-2), waardoor de Arnhemse club voor het eerst in het 125-jarig bestaan een prijs veroverde.

Ricky van Wolfswinkel was in de finale de grote man bij de ploeg van trainer Fraser. De spits, die dit seizoen na zeven jaar terugkeerde bij Vitesse, zorgde voor beide doelpunten.