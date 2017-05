FC Groningen neemt verdediger Warmerdam over van Ajax

Dit seizoen komt Warmerdam op huurbasis uit voor PEC Zwolle. Namens de Zwollenaren speelde hij tot dusver 24 Eredivisieduels, waarin hij vier keer scoorde. Warmerdam debuteerde nooit in de hoofdmacht van Ajax.

"Onlangs heb ik al ervaren wat de kracht van FC Groningen kan zijn, zeker in eigen huis. We werden met Zwolle van de mat gespeeld in het Noordlease Stadion", doelt Warmerdam op de site van FC Groningen op het 5-1 verlies met PEC op 16 april.

"Ik kijk er naar uit om volgend seizoen vast in dit stadion te mogen spelen. FC Groningen is voor mij de perfecte vervolgstap in mijn carrière."

Warmerdam is al de tweede versterking van FC Groningen voor volgend seizoen. Eerder legde de huidige nummer tien van de Eredivisie al Mike te Wierik van Heracles Almelo vast.

